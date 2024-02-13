Схуднете чи наберете вагу: що буде, якщо щодня пити сік — вчені з Гарварду розповіли все

Вчені з Гарварду провели дослідження, які показали, як сік впливає на різні процеси людини і заразом з'ясували, чи можна схуднути, якщо пити сік.

Провідний дослідник харчування та професор епідеміології Волтер Віллетт з Гарвардського університету разом з дитячою ендокринологинею і докторкою наук Тамарою Хеннон заявив, що найголовніша проблема, яка пов'язана з соками, це кількість, яка надходить до організму.

Як сік впливає на організм

Багатьох людей непокоїть, чи можна щодня вживати сік, навість стовідсотковий. З одного боку, фрукти корисні, але вчені стверджують, що між фруктами та соком існує велика різниця.

Хеннон, наприклад, вказує, що "цільні фрукти та овочі містять набір поживних речовин – вуглеводів, білків, жирів, мінералів та вітамінів, які містяться у клітковині. Наприклад, вживання цільного яблука не підвищує рівень цукру в крові, оскільки фруктоза, цукор, який природно міститься у фруктах та деяких овочах, вивільняється в кров повільно. А ось вживання яблучного соку швидко наповнює кров фруктозою".

Докторка наук пояснює, що кров людини не повинна бути "солодкою", адже це небезпечно для органів. В нашому організмі існує безліч механізмів, які допомагають його швидко позбуватися, підтримуючи нормальний рівень. Наприклад, печінка, яка метаболізує цукор, перетворює більшу його частину на жир.

Фахівці пояснили, коли ми споживаємо калорії у твердому вигляді (цілі фрукти чи овочі), то наш мозок краще розподіляє їх за часом, а ось якщо ті самі калорії випити, то організм не відчує себе ситим, а тому з часом людина почне переїдати.

Чи можна схуднути, якщо пити сік

Чи можна пити соки щодня / Фото: Unsplash

Згідно з новим дослідженням, збільшення ваги у дорослих та дітей пов'язане із вживанням склянки чи більше стовідсоткового соку на день. Віллетт пояснює, що одна склянка апельсинового соку, наприклад, дорівнює трьом апельсинам. Але хто їсть три апельсини за раз. А ось, відчуваючи спрагу, ми можемо випити і понад одну склянку рідини. Це призведе до стрибка цукру в крові та додасть калорій.

На думку експертів, з часом велика кількість цукру в крові може призвести до резистентності до інсуліну, метаболічного синдрому, розвитку діабету, хвороб серця та ожиріння.

Скільки соку можна пити дорослим і дітям на день

У зв'язку з занепокоєнням щодо зростання дитячого ожиріння та карієсу, вчені рекомендують повністю виключити сік з раціону дітей до 1 року. У віці від 1 до 3 років на день можна випивати не більше 100 грамів стовідсоткового соку, а дітям від 4 до 6 років рекомендовано вживати близько однієї склянки на день.

Відповідно до національних рекомендацій США про харчування підлітків і дорослих, то тут денною нормою вважається не більше 325 грамів стовідсоткового соку.

За даними дослідження, кожна додаткова склянка соку пов'язана у дітей зі збільшенням індексу маси тіла на 0,03. У дорослих цей показник в середньому 0,02.

Отже, основний висновок вчених — краще скоротити кількість випитого соку, але збільшити фрукти в раціоні.

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