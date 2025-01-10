Схуднути і поліпшити травлення: спеції, які мають бути на вашій кухні

Спеції не тільки покращують смак ваших страв, а й допомагають підтримувати обмін речовин. Багато спецій протягом століть використовували в традиційній медицині через їхні потужні протизапальні та травні властивості.

Топ спецій

Імбир

Імбир містить біологічно активні сполуки, такі як гінгерол, що мають потужні протизапальні властивості. Зменшуючи запалення в кишківникові, імбир може допомогти полегшити симптоми травного дискомфорту і здуття живота.

Куркума

Куркума має протимікробні властивості, які допомагають підтримувати здоровий баланс кишкових бактерій. Збалансований мікробіом кишківника має вирішальне значення для загального здоров'я травної системи і може запобігти таким проблемам, як гази та здуття живота. Крім того, куркумін може поліпшити метаболічні процеси, допомагаючи організму ефективніше спалювати калорії. Підвищена швидкість метаболізму сприяє спалюванню жиру та зниженню ваги.

Кориця

Кориця допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну. Стабільний рівень цукру в крові може зменшити тягу до їжі та запобігти переїданню, що допомагає контролювати вагу і підтримувати ваші зусилля зі схуднення.

Шафран

Додавання шафрану до страв для сніданку може допомогти прискорити метаболізм завдяки його унікальним біологічно активним сполукам. Він містить кроцин і сафранал, які, як відомо, мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Це також може поліпшити настрій, потенційно зменшуючи переїдання, пов'язане зі стресом.

Мускатний горіх

Мускатний горіх містить таку сполуку, як міристицин, яка, як було виявлено, допомагає травленню, стимулюючи травні ферменти. Покращене травлення допомагає організму ефективніше розщеплювати їжу, потенційно підтримуючи обмінні процеси.

Чорний перець

Ще одна популярна спеція для схуднення. До складу прянощі входить піперин - речовина, яка активує продукцію ферментів і прискорює процеси метаболізму. Має антиоксидантну дію, перешкоджає утворенню вільних радикалів, сприяє прискоренню регенерації тканин.

Якщо ви регулярно використовуєте цю пряність для схуднення, вам не доведеться зіткнутися з проблемою обвисання шкіри після зниження ваги тіла. Клітини оновлюються в прискореному темпі, що забезпечує створення міцного каркаса з волокон еластину і колагену, які підтримують тканини шкіри.

Орегано

Чинить протизапальну та ранозагоювальну дію. Стимулює кишкову моторику, що призводить до кращого перетравлення їжі та засвоєння харчових компонентів. Завдяки сечогінному ефекту перешкоджає утворенню набряків і сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Середземноморська пряність додасть пікантного аромату і смаку супам, соусам, салатам, піці, запеченій картоплі та овочам. Для зниження ваги можна додатково вживати чай або настій із пряної трави.

Раніше ми писали, навіщо мити банани перед вживанням. Більше про це читайте у новині.

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