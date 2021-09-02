Схуднути за допомогою фізичних вправ важче людям з ожирінням

Нове дослідження показало, що під час фізичних вправ наше тіло обмежує енергію, що витрачається на обмін речовин.

Як показує дослідження, втрата ваги за допомогою фізичних вправ виявляється складнішою для людей з ожирінням.

Спочатку вчені вважали, що загальна енергія, яку ми витрачаємо за день, - це сума енергії, витраченої внаслідок активності (починаючи від легкого садівництва до марафону) та енергії, що використовується для базового функціонування (що змушує нас спалювати калорії, навіть коли ми нічого не робимо, так само, як імунна функція та загоєння ран).

Але попередні лабораторні дослідження показують, що це просте додавання може ввести в оману - оцінки загальних щоденних витрат, як правило, менші за суму базових витрат та витрат на діяльність в окремих випадках.

Щоб дослідити це докладніше, група міжнародних вчених проаналізувала вимірювання витрат енергії у 1754 дорослих. Ці дані збирало протягом десятиліть та надало Міжнародне агентство з атомної енергії.

Вони виявили, що збільшення рівня активності, наприклад, шляхом більшого фізичного навантаження, призводить до компенсації організму кожної людини шляхом обмеження енергії, витраченої на основні обмінні функції протягом більш тривалого періоду, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Biology.

Наприклад, якщо ви спалили на пробіжці 300 кілокалорій, це не означає, що ваші загальні енерговитрати за день настільки збільшилися. Так може бути в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій - організм включає механізм компенсації.

Це може бути в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі організм починає компенсувати цю додаткову енергію, зменшуючи витрату енергії на інші процеси. Про це розповів професор Льюїс Хелсі з Університету Роемптона.

"Це ніби уряд намагається збалансувати бюджет - якщо, наприклад, він витрачає більше на освіту, то йому, можливо, доведеться витрачати менше на дорогу", - сказав він.

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Такою компенсацією частково можна пояснити ефект плато - період, коли після декількох місяців схуднення стрілка вагів надовго завмирає. Людина перестає втрачати вагу при колишніх дієті і активності, тому що організм почав використовувати менше енергії для базового функціонування.

В цілому аналіз показав, що у людей з найвищим ІМТ (індексом маси тіла) приблизно половина спалених калорій під час активності перетворюється на калорії, спалені в кінці дня, тоді як у тих, у кого нормальний ІМТ, близько 72% спалених калорій під час діяльності відображалися у загальних добових витратах енергії.

Що таке індекс маси тіла і як його визначити

Для оцінки маси тіла рекомендується також розраховувати індекс маси тіла (ІМТ) за формулою ІМТ = вага / зріст2.

ІМТ - таблиця

Наприклад, при вазі 97 кг і зрості 1 м 87 см ІМТ = 97 / 1,872 - 27,7 кг / м2. Індекс маси тіла слід підтримувати в межах 18,5 - 24,9 кг / м2. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують розглядати значення індексу маси тіла 25-30 кг / м2 як критерій надмірної ваги, а значення> 30 кг / м2 - як ознака ожиріння.

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"Схоже, що існує… більша компенсація енергії у людей з вищим ІМТ", - сказала Хелсі.

Вирішення питань про причинно-наслідковий зв'язок між компенсацією енергії та накопиченням жиру в організмі буде ключовим для формування та вдосконалення стратегій громадського здоров'я щодо ожиріння, підкреслили дослідники.

Холсі зауважила, яка частина базового функціонування організму втрачена для компенсації додаткової активності.

Тим не менш, фізичні вправи залишаються здоровою справою, окрім спроб спалити калорії.

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