Схуднути за три дні на 5 кілограмів без шкоди для здоров’я: це міф чи реальність

Людям хочеться схуднути дуже швидко, та чи безпечні такі дієти для здоров'я, і як худнути правильно, щоб не нашодити собі.

Дуже багато людей цікавляться «швидкими» дієтами, які допомогли б позбутися зайвих кілограмів у найкоротші терміни. Але чи справді можна швидко схуднути за три дні і не нашкодити своєму здоров’ю? У статті зібрано найпопулярніші експрес-методи для схуднення за три дні на 5 кілограмів, а також рекомендації лікарів-дієтологів: як правильно схуднути і не нашкодити своєму здоров’ю.

Як відбувається процес схуднення при експрес-дієтах

Найпопулярнішими експрес-методами для схуднення вважають водне та сухе голодування, за допомогою сечогінних та проносних ліків, моно-дієти та нічної дієти. Але, щоб вибрати будь-яку із цих дієт, потрібно зважити всі «за» і «проти».

Яким чином відбувається процес схуднення за три дні? Калорії, які отримані в результаті вживання вуглеводів, перетворюються у жирові клітини. Ці клітини схильні до розростання шляхом прилягання одна до одної. А коли людина сідає на швидку дієту, організм не доотримує калорії і відчуває нестачу енергії, тому щоб її поповнити, він спалює жири. А на їхньому місці тоді утворюється вода і набряклість.

Коли людина починає різко зганяти воду, тобто худнути, шкіра починає обвисати там, де раніше був жир. А організм починає працювати з перебоями, бо сповільнюється обмін речовин. Тому, після експрес-дієти клітини знову працюватимуть на відкладення жирової тканини, і тепер у дуже прискореному темпі. Тоді вага повертається, і можна ще набути зайвих «страхувальних» кілограмів.

Як схуднути за 3 дні на 5 кілограмів

"Схуднути за три дні", - дієтологи та лікарі-консультанти називають небезпечною для здоров'я утопією. Оскільки, щоб позбутися 5 кілограмів за три дні, потрібно нічого не їсти і не пити в цей проміжок часу. В перші дні голодування в організмі відбувається розчеплення власних жирів на воду та поживні речовини. Тому тим, хто голодує, практично не хочеться пити.

Однак лікарі застерігають, що такий експрес-метод схуднення підходить не кожному за станом здоров’я. Оскільки у голодуючого може виникнути головний біль, слабкість та нудота. А якщо жодних протипоказань за здоров’ям немає, то таким чином можна легко схуднути на 3, 4 і 5 кілоргам.

Швидко схуднути на 5 кілоргамів можна за допомогою водного голодування. У ці три дні потрібно пити лише воду у великій кількості, не варто нічого їсти. І під час періоду схуднення дуже корисно щодня робити клізми.

Виходити з голодування потрібно поступово, акуратно збільшуючи порції їжі. Найкраще вихід починати з овочевих салатів, заправлених оливковою олією, та овочевих супів-пюре.

Коли під час голодування ви почуваєтеся кволо, паморочиться у голові, то потрібно випити склянку теплої води, додавши туди столову ложку меду і чайну ложку лимонного соку.

Лікарі застерігають, що такі експерименти з дієтами та своїм тілом дуже небезпечні для здоров'я.

Як схуднути за три дні на 5 кілограмів: ще 3 способи

Кавово-шоколадна дієта. Вчені вже давно довели, що натуральна кава дуже впливає на процес схуднення. Оскільки кофеїн прискорює обмін речовин, поліпшує процеси травлення та сприяє трансформаційним процесам жирових відкладень у м’язову тканину. Триденний раціон повинен складатися з 3 чашок кави та 100 гр. чорного шоколаду 75%. У каву, щоб поліпшити її смак, слід додавати трохи кориці та ванілі. Але такий метод протипоказаний тим, хто має проблеми із серцем та захворювання шлунково-кишкового тракту. Такий метод допомагає схуднути до 5 кілограмів. Моно-дієта на кавунах. Так як в Україні ще триває сезон кавунів, то можна скористатися таким методом для швидкого схуднення. Кавун – дуже корисна ягода, яка багата на магній та клітковину, тому його досить часто використовують для моно-дієти. Упродовж 3 днів потрібно їсти лише кавунову м’якоть у пропорції – 1 кг кавуна на 10 кг маси тіла. Відповідно, якщо у вас маса тіла 60 кг, то кавунової м’якоті потрібно з’їсти 6 кг. Але така дієта на основі кавуна протипоказана тим, у кого є хвороба нирок, гастрит чи алергічна реакція на ягоду. За цієї моно-дієти можна втратити від 3 до 5 кілограмів. Моно-дієта на кефірі. Ця дієта передбачає вживання кефіру протягом кількох днів. Цей продукт посприяє очищенню організму від шлаків та токсинів. Для швидкого схуднення буде достатньо випивати на день лише півтора літри кефіру з жирністю 1% у п’ять прийомів. І вже через три дні вага зменшиться на 5 кілограмів. Але така дієта досить шкідлива для організму, бо він отримує лише 600 кілокалорій, що на половину менше, ніж потрібно. Вона не підходить тим людям, які мають підвищену кислотність.

Щоб застосовувати будь-який метод експрес-схуднення потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем, аби не нашкодити своєму здоров'ю.

Як правильно худнути

Лікарі одностайно рекомендують худнути такими ж темпами, якими були набрані зайві кілограми. Нормальне схуднення – це втрата 1 кг на тиждень, а на місяць не більше 3 кг. Лише у такий проміжок часу обмін речовин може повністю перебудуватися і втрачені кілограми не повернуться. Бо чим швидше схуднення, тим складніше буде втримати результат, і можна швидше зірватися.

Що потрібно знати, щоб худнути правильно.

Їсти необхідно маленькими порціями 5 разів на день – 3 основні прийоми і два перекуси. Так не накопичується жир. Харчування має бути якісним, містити білки, жири та вуглеводи у відповідному співвідношенні 30:20:50. Калорії потрібно отримувати лише зі здорової їжі у мінімальній кількості – 1200-1300 ккал на день. Активний спосіб життя: займатися в спортзалі або ходити пішки по 30 хвилин. Не їсти на ніч: останній прийом їжі повинен бути за дві години до сну. Дотримуватися правильного розпорядку дня. Потрібно не перевтомлюватися і спати по 7-8 годин, оскільки це прямо впливає на обмін речовин. Якщо ви прийняли рішення схуднути, не варто вживати шкідливу їжу: фастфуд, гострі ковбасні вироби, чіпси тощо.

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