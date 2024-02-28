Швидко скинете зайву вагу: лише випийте перед сном склянку напою, який є на кожній кухні

Цей продукт, який реально допомагає скинути зайву вагу, неодмінно знайдеться на вашій кухні. Більшість і так п'є його щодня. А для ефекту напій потрібно всього лише трішки приправити.

Завдяки цьому напою пришвидшиться обмін речовин і покращаться процеси травлення. Тому він дуже ефективний у боротьбі за стрункість фігури.

Як пише Pysznosci.pl, щоб ефективно та швидко скинути зайву вагу, підійде звичайний чай. Однак, до нього потрібно додати одну популярну спецію. А саме — перець.

В перці міститься піперин — саме завдяки цій речовині він отримав свій пікантний смак. А ще вона ефективно розщеплює жирові клітини та підтримує метаболізм. Як діє піперин? Він збільшує виділення теплової енергії, що призводить до збільшення споживання енергетичних ресурсів організму.

Найперше піперин діє саме на жирову тканину, яка і є основним запасом енергії в людському організмі.

Окрім цього, перець також стимулює виділення травних соків, що в свою чергу покращує травлення. Проте, слід зазначити, що пікантна спеція може мати і негативний вплив на людей, які часто страждають від печії. Тому тим, хто бореться з підвищеною кислотністю, слід бути обережним і не додавати багато перцю до чаю чи страв.

Чому ще додавання до чаю перця — це хороша ідея? Цей продукт здатний зігріти застужене тіло, тому підходить для осінньо-весняних інфекцій. А ще він відмінно бореться з запаленнями, має потогінну дію, здатний вилікувати верхні дихальні шляхи за застуди.

Як приготувати чай для схуднення з перцем

Найкраще для цього рецепту підходять цілі горошинки перцю. На одну склянку напою додають не більше 1/4 ложки подрібненої спеції. Настоювати чай потрібно протягом 5 хвилин, потім процідити, додати мед (після охолодження), скибочку лимона та пити маленькими ковтками. Чудово смакує такий напій з малиновим варенням чи соком. А якщо ви любите гостроту, то можна додати і трішки імбиру.

Щоб ще більше посилити ефективний вплив перцю на організм, його варто поєднати з куркумою. Піперин допомагає покращити засвоєння організмом куркуміну (речовина, що міститься в куркумі), який відомий своїми протираковими властивостями. Крім того, куркума також підтримує обмін речовин.

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