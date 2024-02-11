Сильна магнітна буря накриє Землю: коли почнеться та чим небезпечна (календар сонячних спалахів)

Якщо ви метеозалежні, ці поради допоможуть вам пережити складний період.

Землю накриє потужна магнітна буря. Вона почнеться сьогодні, 11 лютого, ввечері і досягне свого піку 12-13 лютого.

Про це йдеться на порталі Meteoagent у матеріалі-прогнозі сонячних спалахів на лютий 2024 року.

Онлайн-прогноз сонячних спалахів і штормів розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Прогноз оновлюється онлайн, оскільки такі дані надходять від активності Сонця (зазвичай, кожні 10 хвилин).

Попередження про сонячні спалахи та шторми на сьогодні, а також на найближчі дні місяця дивіться у календарі. Червоним кольором відмічено дати найбільшої активності сонця.

Календар сонячних спалахів Фото: meteoagent

Основні симптоми, які можуть відчувати метеозалежні: головний біль, запаморочення, нудота, біль у суглобах, втома, безсоння.

Зазначимо, що під час магнітних бур рекомендовано збільшити фізичне навантаження – більше рухатися

Щодо дієти, то слід обмежити вживання смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Їжте більше овочів, фруктів, зелені, риби, а також пийте більше води – не менше 1,5 літра на добу

Збільшіть години сну і відпочинку до 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час.

Нагадаємо, у лютому 2024 року на нас чекає кілька спалахів на сонці, які можуть зашкодити здоров’ю. Декілька потужних магнітних бур вдарять по нашій планеті.

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