Сім можливих причин чому «Весь час хочу їсти» та як цього позбутися

Фізіологічні, психологічні причини постійного почуття голоду та як його позбутися знайдете в матеріалі ТСН.ua

Голод — нормальний стан організму. Але якщо ви відчуваєте його занадто часто, потрібно задуматись, які причини такого стану, та як його позбутися.

Найчастіші причини голоду.

Ви їсте багато солодкого, швидких вуглеводів. Найпростіший спосіб вгамувати голод — це з'їсти печиво, цукерку, батончик. Однак такої заправки надовго не вистачить -- цукор та швидкі вуглеводи підіймають рівень глюкози в крові, дають енергію на короткий період, але так само швидко згоряють. Дуже скоро ви знову відчуваєте голод, який, скоріш за все вгамуйте черговим солодким.

Щоб голод з цієї причини не дошкуляв, перейдіть на збалансовані страви, багаті жирами, білками та складними вуглеводами. Намагайтеся починати день із ситного сніданку, а для перекусу вибирайте горіхи, насіння, багаті на клітковину овочі, йогурт, сир, авокадо.

Пізно лягаєте спати. Як не дивно — це може бути причиною постійного голоду. Під час сну виробляються гормони лептин та грелін, що контролюють почуття ситості та голоду. Лептин посилає у мозок сигнал про насичення, грелін, навпаки, надсилає інформацію про почуття голоду. Якщо ви спите недостатньо, рівень лептину знижується і ви не відчуваєте, що наїлися звичною кількістю їжі. У відповідь синтез греліну посилюється, як наслідок, з'їдаєте більше і все одно дуже скоро починаєте відчувати голод. Чим більше недосипання, тим сильніший апетит.

Отже, лягайте спати не пізніше 23:00 і спіть не менше 7-8 годин. Усуньте все, що заважає нормальному сну, вимикайте всі гаджети за годину до сну.

Зловживаєте кавою, алкоголем. Кофеїн та спиртне стимулюють апетит, змушуючи з'їдати більше потрібного. Алкоголь ще й розслаблює і притупляє почуття контролю.

Якщо хочете менше їсти, пийте каву тільки вранці та будьте обережнішими з алкоголем.

Хочете пити. Почуття голоду часто плутають зі спрагою. Багато хто звик замість води споживати напої, а то і рідку їжу. Через це у мозку, в гіпоталамусі відбувається плутанина між центрами спраги та голоду.

Пийте більше води, день починайте з пари склянок теплої води, перед кожним прийманням їжі теж намагайтесь випивати склянку води. Заведіть пляшку для рідини та не розлучайтеся з нею протягом дня.

У вас постійний стрес. Адреналін і кортизол — гормони стресу сигналізують мозку, що ви в небезпеці, а отже, вам потрібна енергія для порятунку. Результат – подвоєний апетит.

Спробуйте взяти емоції під контроль. Рецептів безліч – йога, медитація. консультація психолога.

Ви заїдаєте емоції. Іноді голод плутаємо з різними почуттями: нудьгою, сумом, втомою, тривогою, нам здається, їжа допоможе їх заглушити, але це не так.

Спробуйте замінити їжу приємними емоціями - зустріньтесь з друзями, подивіться фільм, прийміть ванну та розслабтеся.

Ви відволікаєтесь. Коли ви обідаєте перед комп'ютером, телевізором, гаджетом, то не помічаєте, як з'їдаєте всю порцію. Мозок отримує неправильну інформацію про обсяг їжі та насичення, і дуже скоро ви знову замислюєтеся про їжу.

Концентруйтеся на прийманні їжі, їжте повільно та отримуйте від неї задоволення. Пережовуйте кожен шматочок від 15 до 30 разів, так ви насититесь меншою кількістю їжі.

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