Сім підтверджених дослідженнями порад, які допоможуть жити довше

Як бути здоровими без ліків

Щоб прожити довге життя, не обов’язково бути багатим. Прості поради можуть значно змінити ситуацію.

Дослідники довголіття зібрали головні звички довгожителів, які можуть і вам допомогти прожити довге та щасливе життя.

Перекушуйте джерелом поліфенолів та антиоксидантів

Чорний шоколад, кава та чай містять поліфеноли та антиоксиданти, які захищають від хронічних захворювань і хвороб серця.

Не бійтеся переборщити з ранковою кавою, як свідчать деякі дослідження, люди, які споживають понад п’яти-шести чашок на день, можуть мати менший ризик смерті, ніж ті, хто п’є мінімальну кількість кави або зовсім уникає кофеїнового напою.

Тренуйтеся з розумом, а не складніше

Щоб збільшити шанси прожити довше, регулярні фізичні вправи є обов’язковими. Але не покладайтеся лише на аеробні вправи, біг, їзду на велосипеді. Поєднуйте заняття важкою атлетикою з кардіо вправами. Нема потреби проводити години в спортзалі, згідно з дослідженнями, приділяючи годину або менше силовим тренуванням щотижня, ви можете знизити ризик смерті від раку чи серцевих захворювань.

Спілкуйтеся

Велика кількість досліджень показує, що для подовження життя підтримувати стосунки так само важливо, як і дотримуватися дієти чи займатися фізичними вправами.

Самотність може викликати хронічне запалення, яке відповідає за підвищений ризик серцевого нападу та інших проблем зі здоров’ям. «Варто докласти стільки ж зусиль, щоб побудувати дружбу, скільки ви тратите, вибираючи їжу чи фізичну активність, яка вам подобається».

Отримуйте достатню кількість вітаміну D

Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій з їжі, зберігаючи міцність кісток, зменшує запалення, підвищує імунну функцію та знижує ризик деяких видів раку.

Отримати достатню кількість вітаміну D можна природним шляхом, проводячи 15-20 хвилин на сонці щодня протягом літа, споживаючи такі продукти, як лосось, тунець і яєчні жовтки.

Не приймайте понад 4000 МО на день. В іншому випадку ви ризикуєте накопичити кальцій в організмі.

Їжте квасолю та боби

У блакитних зонах світу, де люди часто живуть понад 100 років, квасоля є основним харчовим продуктом. Дослідження показали, що квасоля знижує рівень цукру в крові, ризик серцевих захворювань, покращує здоров’я кишківника.

Як стверджують дослідники, "у кожній блакитній зоні вони їдять приблизно чашку квасолі на день» та рекомендують більшості людей їсти принаймні половину цієї кількості.

Надайте перевагу достатньому сну

Хороший сон збільшує тривалість життя, покращує психічне здоров’я, метаболізм, підвищує ефективність дієти та фізичних вправ.

Дотримуйтесь середземноморського способу життя

Середземноморську дієту, яка містить багато морепродуктів, оливкової олії та овочів з мінімальною кількістю оброблених продуктів і додавання цукру, часто вважають однією з найздоровіших дієт, її дотримання може знизити ризик ранньої смерті.

Не тільки дієта може допомогти довголіттю. Середземноморський спосіб життя загалом знижує ризик передчасної смерті. Елементи середземноморського способу життя включають повноцінний відпочинок, проведення часу з близькими людьми, їжу з друзями та родиною та фізичні вправи.

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