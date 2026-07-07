Сім тривожних сигналів, що вашому організму критично не вистачає магнію: перевірте, чи є вони у вас

Як зрозуміти, що не вистачає магнію / © pexels.com

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Фахівці зазначають, що дефіцит магнію може розвиватися поступово, тому важливо вчасно помітити перші симптоми. Розповідаємо про найпоширеніші ознаки, які можуть свідчити про нестачу цього важливого мінералу.

Постійна втома та брак енергії

Якщо навіть після повноцінного сну ви відчуваєте виснаження, причиною може бути нестача магнію. Цей мінерал допомагає клітинам виробляти енергію, тому його дефіцит нерідко проявляється слабкістю, швидкою втомлюваністю та зниженням працездатності.

Хоча втома може бути пов’язана з багатьма факторами, якщо вона супроводжується іншими симптомами, варто звернути увагу на рівень магнію.

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Судоми та м’язові спазми

Однією з найхарактерніших ознак дефіциту магнію вважаються мимовільні скорочення м’язів. Судоми можуть виникати в ногах, литках або стопах, особливо вночі чи після фізичного навантаження.

Магній допомагає м’язам нормально скорочуватися та розслаблятися. Коли його бракує, нервові імпульси можуть передаватися неправильно, що і провокує спазми.

Порушення сну

Якщо вам важко заснути, ви часто прокидаєтеся серед ночі або не відчуваєте себе відпочилими зранку, це також може бути пов’язано з нестачею магнію.

Мінерал бере участь у роботі нервової системи та сприяє розслабленню організму, тому його достатній рівень важливий для якісного сну.

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Підвищена тривожність та дратівливість

Магній відіграє важливу роль у регуляції нервової системи. Його дефіцит може супроводжуватися нервозністю, підвищеною тривожністю, перепадами настрою або труднощами з концентрацією уваги.

Звісно, такі симптоми не завжди означають нестачу магнію, але якщо вони виникають разом із фізичними проявами, це може бути одним із пояснень.

Прискорене або нерівномірне серцебиття

Магній необхідний для нормальної роботи серцевого м’яза. У деяких людей його дефіцит може супроводжуватися відчуттям перебоїв у роботі серця або прискореним серцебиттям.

Якщо такі симптоми повторюються або супроводжуються болем у грудях, задишкою чи запамороченням, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря.

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Головний біль

Деякі дослідження свідчать, що недостатній рівень магнію може бути пов’язаний із частими головними болями або мігренню.

Мінерал бере участь у роботі нервових клітин і кровоносних судин, тому його дефіцит може впливати на появу неприємних симптомів.

Поколювання або оніміння кінцівок

Нестача магнію іноді позначається на роботі нервової системи, через що люди можуть відчувати поколювання, оніміння або незвичне «повзання мурашок» у руках чи ногах.

Такий симптом може бути пов’язаний і з іншими захворюваннями, тому при його регулярній появі варто проконсультуватися з лікарем.

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Як поповнити рівень магнію

Підтримувати нормальний рівень магнію допомагає збалансоване харчування. Хорошими джерелами цього мінералу є:

гарбузове насіння;

мигдаль і кеш’ю;

шпинат та інші листові овочі;

квасоля та сочевиця;

цільнозернові продукти;

авокадо;

чорний шоколад із високим вмістом какао.

Якщо лікар підтвердить дефіцит магнію, він може рекомендувати спеціальні добавки. Самостійно призначати їх собі не варто, адже надлишок магнію також може мати небажані наслідки.

FAQ

Як зрозуміти, що організму не вистачає магнію?

Найпоширенішими симптомами можуть бути постійна втома, м’язові судоми, порушення сну, дратівливість, головний біль, поколювання в кінцівках або прискорене серцебиття. Однак такі ознаки можуть свідчити й про інші стани, тому підтвердити дефіцит магнію може лише лікар після обстеження.

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Які продукти містять найбільше магнію?

Найбільше магнію містять гарбузове насіння, мигдаль, кеш’ю, шпинат, квасоля, сочевиця, цільнозернові крупи, авокадо та темний шоколад. Регулярне вживання цих продуктів допомагає підтримувати нормальний рівень магнію в організмі.

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