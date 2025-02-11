Сім видів риби з максимальною користю для організму

Експерти радять їсти рибу 2-3 рази на тиждень не просто так. Це гарне джерело білка та корисних жирів, а тому важлива частина збалансованого раціону. Однак деякі види риби корисніші для здоров’я, ніж інші.

Найкорисніші види риби, які треба їсти всім

Лосось

Лосось має високий вміст омега-3 жирних кислот і низький — ртуті. Він також містить додаткові поживні речовини, які підтримують загальний стан здоров’я, зокрема білок, амінокислоти, різні вітаміни та мінерали, такі як вітамін D, залізо, кальцій і калій. Лосось також містить антиоксиданти, такі як вітамін Е, вітамін С і селен.

Скумбрія

Атлантична скумбрія — це екологічно чистий і здоровий вибір, оскільки вона містить нежирний білок, кальцій, магній, калій, селен і вітаміни групи В. Скумбрія підходить для дієтичного харчування завдяки багатому вмісту вітамінів, особливо групи D.

Райдужна форель

Райдужна форель належить до риб з найменшим рівнем забруднення і великою кількістю поживних речовин. Вона є особливо корисною для серця завдяки високому вмісту білка і низькому вмісту насичених жирів.

Сардини

Попри свій невеликий розмір, вони містять чималу кількість омега-3, кальцію, вітаміну D і В-12. У порівнянні з іншими видами риби, у сардинах накопичується значно менше ртуті.

Тунець

Як і решта видів риби, він є цінним джерелом білка й ненасичених жирів. Особливо корисними є консерви з подрібненого тунця: у таких рівень ртуті значно менший, ніж у цільному філе.

Сайда

У 85-грамовій порції цієї риби наявні близько 15 грамів білка. Також сайда багата на омега-3. Водночас містить мало вуглеводів і насичених жирів. Має один із найнижчих рівнів ртуті.

Оселедець

У такій рибі міститься білок, важливий для нормальної та повноцінної роботи організму. М’ясо оселедця за поживністю не поступається іншим, дорожчим видам риб. У ньому до 33% легкозасвоюваного жиру. Також ця риба містить вітаміни A, D, Е, В та безліч мікроелементів, зокрема фосфор, калій, кальцій, натрій, магній, йод та омега-3.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: