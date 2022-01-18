Симптоми "Омікрону": факти про штам, які надають дослідники

У МОЗ надали найновішу інформацію про штам, згідно з науковими дослідженнями.

У світі тривають дослідження та вивчення нового штаму "Омікрон", проте вже є перші дані про вказаний штам.

За інформацією МОЗ та попередніми результатами наукових досліджень, "Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом "Дельта".

Тож, що відомо про цей варіант коронавірусу?

Симптоми штаму "Омікрон" - МОЗ

Новий штам має менший інкубаційний період, ніж "Дельта"

У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три доби.

Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то на "Омікрон" – 30,8 роки.

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Ризик реінфекції вищий

Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції, повідомляють вчені. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

"Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта"

За попередніми даними, новий штам більш заразний у порівнянні із "Дельтою".

Також у країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Водночас наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Однак дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему.

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Менший ризик госпіталізації

У порівнянні зі штамом "Дельта", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Також наявні дані про те, що ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для "Дельти".

Дослідження з Данії демонструють, що лише в 0,6% хворих на "Омікрон" були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби. Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Правильне використання масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.