Симптоми штаму “Дельта”: Ляшко назвав особливі ознаки заражень коронавірусом в Україні

Очільник МОЗ розповів про особливості захворювання.

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам “Дельта”, розповів “Голосу Америки” міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень”, - сказав Віктор Ляшко.

Особливості "Дельти"

Штам коронавірусу "Дельта", що поширюється Україною, має особливі ознаки: 7-8 днів у людини спостерігається коронавірусна симптоматика, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%.

За словами очільника, наразі серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста:

Харків,

Запоріжжя,

Дніпро,

Одеса

Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тис. населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

УНІАН

Де зберігається найнебезпечніша ситуація із коронавірусом

Віктор Ляшко також розповів, що наразі однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

“Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст”, - сказав міністр.

Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня.

У МОЗ повідомили, що нинішня хвиля заражень в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 000 випадків COVID-19.

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“Це високі показники захворюваності”, - наголошує міністр. При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість шпиталізацій.

Новий COVID-19: хто у зоні ризику

“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”, - пояснює Віктор Ляшко.

Лише 20% українців вакцинувалися. Загалом зробили понад 13 млн щеплень: із них 7,5 млн людей отримали одну дозу, ще 6 млн є повністю вакцинованими. В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

“Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось”, - сказав міністр охорони здоров’я.

Якою буде вакцинація нової хвилі в Україні

Якщо на початку кампанії вакцинація в Україні була абсолютно добровільною, то зараз український уряд почав задіювати важелі впливу. Згідно з наказом МОЗ від 7 жовтня цього року, представники окремих професій зобов’язані пройти повноцінний курс щеплення.

Наразі це стосується педагогів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також працівників адміністрацій різних рівнів. На виконання наказу дається один місяць. Працівники, які не щепляться протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, - йдеться на сайті міністерства.

“Наприклад, період між першою і другою дозою вакцини CoronaVac становить 14 днів. Спокійно можна встигнути. Головне, щоб було бажання”, - прокоментував Віктор Ляшко.

Нагадаємо, вакцина CoronaVac - це інактивована (знешкоджена) вакцина CoronaVac діє наступним чином:

Вчені знешкоджують вірус. Перевіряється результат - чи на 100% вірус знешкоджено і він не зможе викликати хворобу. Інактивований вірус із допомогою ін'єкції вводять у м'яз людини. Імунна система розпізнає антигени. У відповідь виробляє антитіла та Т-клітини. За кілька днів організм дає імунітет від коронавірусу.

Відповідна законодавча норма поки що не стосується медичних працівників. За словами міністра, понад 80% українських медиків вже вакциновані. Серед них лідирують працівники інфекційних лікарень та відділень екстреної допомоги.

Чому немає обов'язкової вакцинації для медиків

“Ми не вводили обов’язкову вакцинацію серед медпрацівників із двох причин. По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге - щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги. Система зараз перенаправлена на протидію епідемії, і ми вже зараз знаємо, що років п’ять, а то й більше, це буде нам відгукуватись через недовиявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекцій”, - пояснив Ляшко.

Як визначити штам "Дельта"

Перші симптоми "Дельти" проявляються лихоманкою без кашлю і задишки. Температура зазвичай тримається на рівні 37,8-38,5 ° С. У деяких пропадають нюх і відчуття смаку, в поєднанні з іншими симптомами або без такого.

У дітей симптоми "Дельти" часто відсутні на всіх стадіях хвороби, що підвищує ризик зараження від них. Але у інших хворих симптоматика наростає, розвивається вірусна пневмонія, характерна для COVID-19. В такому випадку посилюються задишка і кашель, іноді - на тлі підвищення температури.

Через 5 днів настає критичний період: у деяких захворювання переходить у важку форму. Пневмонія стає більш вираженою, люди страждають від сильної задишки і кашлю. При цьому хворі відчувають виражену слабкість і не можуть завершувати фрази.

Через тиждень після зараження більшість хворих у важкому і середньому стані потрапляють до лікарні. Задишка посилюється, і вони починають потребувати кисню.

Згодом у тяжкохворих розвивається виражена дихальна недостатність, іноді вимагає інтубації і підключення до ШВЛ. Стан безсимптомних хворих не змінюється, легкобольние відчувають полегшення, аж до зникнення симптомів.

У деяких тяжкохворих на цьому етапі розвивається сепсис. Це небезпечний стан з агресивною реакцією імунної системи. Таких хворих госпіталізують в відділення інтенсивної терапії та іноді навіть доводиться підключати їх до апаратів єсмо, який заміняє роботу серця і легенів. У частини хворих в легкому і середньому стані з'являються болі в животі і пронос.

Через 10 днів після зараження "Дельтою" у більшості легкобольних повністю зникають симптоми. Якщо такий стан триває більше 3 днів, їх зазвичай звільняють від ізоляції.

У хворих, які страждали від кашлю, настає серйозне полегшення, частота кашлю знижується аж до зникнення. Тяжкохворі діляться на 2 основні групи: видужали і виписалися, з призначенням спостереження і реабілітації в амбулаторних умовах, і ті, чий стан погіршується.

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Що відбувається після одужання

Симптоми коронавируса можуть зберігатися. У їх числі - втрата нюху і відчуття смаку, лихоманка, кашель, задишка, біль у горлі, голові і м'язах, слабкість. У Facebook є група COVID19 symptoms за участю 3 тис. осіб, вони збирають свідчення про постковідних симптоми.

Як видужати після "Дельти"

Лікарі рекомендують привчати свій мозок до запахів.

Для полегшення кашлю можна приймати рослинні сиропи, але попередньо потрібно порадитися із лікарем для запобігання алергічній реакції на препарати.

Пацієнти після COVID-19 часто відчувають стомлюваність, слабкість, головні і м'язові болі, як при грипі. При цьому треба подбати про достатнє питво і правильне харчування.

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