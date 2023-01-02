Синдром сухих очей: як вберегти зір через сидіння за комп'ютером

Природа все гарно продумала в людині, навіть кліпання очима.
Тільки те, що ми будемо сидіти за комп'ютером днями, природа не продумала. А це одна із причин чому наші очі сохнуть.
Про це пише uahealth у Telegram-каналі.
Синдром сухих очей
Як відчувається?
Очі:
- сверблять, болять;
- почервоніли;
- чутливі до світла;
- сльозяться;
- відчуття, ніби у тебе в оці щось стороннє;
- швидко втомлюються.
Чому з’являється?
У тебе не вистачає сліз, тобто вони або недостатньо виробляються, або швидко випаровуються.
Чому сльози швидко випаровуються?
- сухе повітря;
- ти рідше кліпаєш очима, коли працюєш за комп’ютером;
- вітер або погане повітря (задимленість);
- травми
Чому сльози не виробляються?
- старіння;
- хвороби (особливо цукровий діабет, артрит, склеродермія);
- деякі ліки: антигістамінні, гормони, антидепресанти, ліки проти тиску;
- пошкодження слізної залози;
Якщо робили лазерну хірургію ока, то сухість може залишатись як частина процесу відновлення.
А як жити далі?
Якщо це не хвороби чи особливі стани, то ось, що можна зробити:
- кинути курити (це фактор ризику розвитку цього синдрому);
- зробити вологе повітря вдома;
- робити перерви, коли працюєш за комп’ютером (екран має бути трохи нижче рівня очей);
- періодично знімати контактні лінзи та носити окуляри;
- використовувати краплі (штучні сльози);
- повноцінне харчування, ні стресу та гарний сон.
Нагадаємо, що раніше ми писали про першу допомога у разі травм очей.
А також пояснювали, як зберегти здоров'я очей.
До того ж стало відомо, що робити у випадку пошкодження очей під час воєнних дій.
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