Синдром сухих очей: як вберегти зір через сидіння за комп'ютером

Природа все гарно продумала в людині, навіть кліпання очима.

Тільки те, що ми будемо сидіти за комп'ютером днями, природа не продумала. А це одна із причин чому наші очі сохнуть.

Про це пише uahealth у Telegram-каналі.

Синдром сухих очей

Як відчувається?

Очі:

сверблять, болять;

почервоніли;

чутливі до світла;

сльозяться;

відчуття, ніби у тебе в оці щось стороннє;

швидко втомлюються.

Чому з’являється?

У тебе не вистачає сліз, тобто вони або недостатньо виробляються, або швидко випаровуються.

Чому сльози швидко випаровуються?

сухе повітря;

ти рідше кліпаєш очима, коли працюєш за комп’ютером;

вітер або погане повітря (задимленість);

травми

Чому сльози не виробляються?

старіння;

хвороби (особливо цукровий діабет, артрит, склеродермія);

деякі ліки: антигістамінні, гормони, антидепресанти, ліки проти тиску;

пошкодження слізної залози;

Якщо робили лазерну хірургію ока, то сухість може залишатись як частина процесу відновлення.

А як жити далі?

Якщо це не хвороби чи особливі стани, то ось, що можна зробити:

кинути курити (це фактор ризику розвитку цього синдрому);

зробити вологе повітря вдома;

робити перерви, коли працюєш за комп’ютером (екран має бути трохи нижче рівня очей);

періодично знімати контактні лінзи та носити окуляри;

використовувати краплі (штучні сльози);

повноцінне харчування, ні стресу та гарний сон.

Нагадаємо, що раніше ми писали про першу допомога у разі травм очей.

А також пояснювали, як зберегти здоров'я очей.

До того ж стало відомо, що робити у випадку пошкодження очей під час воєнних дій.

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