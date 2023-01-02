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Синдром сухих очей: як вберегти зір через сидіння за комп'ютером

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
2 хв
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Синдром сухих очей: як вберегти зір через сидіння за комп'ютером

Фото: pixabay.com

Природа все гарно продумала в людині, навіть кліпання очима.

Тільки те, що ми будемо сидіти за комп'ютером днями, природа не продумала. А це одна із причин чому наші очі сохнуть.

Про це пише uahealth у Telegram-каналі. 

Синдром сухих очей

Як відчувається?

Очі:

  • сверблять, болять;
  • почервоніли;
  • чутливі до світла;
  • сльозяться;
  • відчуття, ніби у тебе в оці щось стороннє;
  • швидко втомлюються. 

Чому з’являється?

У тебе не вистачає сліз, тобто вони або недостатньо виробляються, або швидко випаровуються.

Чому сльози швидко випаровуються?

  • сухе повітря;
  • ти рідше кліпаєш очима, коли працюєш за комп’ютером;
  • вітер або погане повітря (задимленість);
  • травми 

Чому сльози не виробляються?

  • старіння;
  • хвороби (особливо цукровий діабет, артрит, склеродермія);
  • деякі ліки: антигістамінні, гормони, антидепресанти, ліки проти тиску;
  • пошкодження слізної залози;

Якщо  робили лазерну хірургію ока, то сухість може залишатись як частина процесу відновлення. 

А як жити далі?

Якщо це не хвороби чи особливі стани, то ось, що можна зробити:

  • кинути курити (це фактор ризику розвитку цього синдрому);
  • зробити вологе повітря вдома;
  • робити перерви, коли працюєш за комп’ютером (екран має бути трохи нижче рівня очей);
  • періодично знімати контактні лінзи та носити окуляри;
  • використовувати краплі (штучні сльози);
  • повноцінне харчування, ні стресу та гарний сон. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про першу допомога у разі травм очей

А також пояснювали, як зберегти здоров'я очей

До того ж стало відомо, що робити у випадку пошкодження очей під час воєнних дій

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Дата публікації
Перегляди
322
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