Сіртфуд-дієта: новий спосіб схуднення, популярний серед королівських осіб та знаменитостей

Цю систему харчування використовують королівські особи і знаменитості, коли їм потрібно швидко привести себе в форму перед важливими заходами.

Її розробили нутриціоністи Ейдан Гоггінс та Глен Маттен. Сіртфуд-дієта позиціонується не стільки як метод схуднення, скільки як антивікова експрес-програма, яка виведе організ на пік його форми. Гогінс називає цю дієту "стимулятором продуктивності", рекомендуючи її спортсменам, футболістам, учасникам морських регат тощо. Нагадаємо, що раніше ми писали про сім секретів схуднення китаянок.

Сіртфуд-дієта: які продукти можна вживати

Гоггінс та Маттен — дипломовані нутриціоністи (Ейдан додатково має диплом фармацевта). Вони кілька років уважно вивчали корисні властивості біологічно активної речовини ресвератролу і після цього сформували головні принципи своєї дієти. Ресвератрол міститься в шкірці винограду, червоному вині. Саме він наділяє цей напій букетом корисних властивостей — гіпохолестеринемічними, антиоксидантними, протираковими та кардіозахисними. Звичайно, тут йдеться лише про вживання червоного вина в розумних кількостях і з дотриманням всіх показань.

Ресвератрол відносять до групи сиртуїнів (це клітинні ферменти). Світові вчені вже не один рік припускають, що сиртуїни відповідають за здатність організму протистояти стресу, регулюють процеси старіння та забезпечують профілактику вікових захворювань, чим подовжують життя.

Гоггінс і Маттен наголосили, що вживання деяких продуктів (каперси, волоські горіхи, темний шоколад, червона цибуля) допомагає активізувати в організмі процес вироблення сиртуїнів, тому клітини починають активно самовідновлюватися. Важливо зрозуміти, хоча сируїни і є білками, але не такими, які отримують ззовні, тому "добрати" їх з їжею дуже важко. Однак, ви можете запустити механізм утворення сиртуїнів. На це здатні деякі продукти, які Гоггінс та Маттен називають "сіртфудами".

У кожному сіртфуді є комбінація біологічно активних речовин, які корисні для нашого організму. Але нутриціологи вирішили піти далі. Вони виявили, що поєднання деяких продуктів, які містять багато сиртуїнів, посилює ефект. Тому вони почали досліджувати різні комбінації і вибрали ті, з яких можна створити щоденне меню. За підсумками, нутриціологи склали семиденний раціон харчування, який допомагає швидко скинути зайву вагу та, додатково, активізувати приховані резерви організму. При цьому вам не доведеться відмовлятися від багатьох улюблених продуктів (кави, вина чи шоколаду).

Отже головними продуктами сіртфуд-дієти Гоггінс і Маттен називають: каперси, гречана крупа, чилі, селера, темний шоколад (вміст бобів не менше 85%), оливкова олія, кава, капуста кале, фініки, часник, рукола, цикорій, петрушка, червоне вино, червона цибуля, темні ягоди, соєві боби, волоські горіхи, куркума.

Сіртфуд-дієта: меню на тиждень

Сіртфуд-дієта: продукти / Фото: Pexels

Схему сіртфуд-дієти можна умовно розділити на дві фази:

швидка — вона дозволяє скинути за тиждень 3-3,5 кг і перезавантажити організм;

закріплення результату — після тижня дієти, щоб не повернутися до тієї ваги, яка була до схуднення.

Швидку фазу нутриціологи рекомендують повторювати раз на три місяці, навіть якщо ви пізніше дотримуєтесь принципів сіртфуд-харчування.

Сіртфуд-дієта меню на кожен день тижня:

Перший другий та третій день — випивайте на день три порції зеленого соку (рецепт ви можете знайти нижче) та влаштовуйте один повноцінний прийом їжі, який містить сіртфуди. Максимум калорій на день 1000. Четвертий-сьомий дні — дві порції зеленого соку на день і два прийоми їжі з сіртфудами. Максимум калорій на день 1500.

Також потрібно дотримуватися загального правила: пити не менше води, зеленого чаю, кави (без алкоголю перший тиждень), соки можна вживати не пізніше ніж за дві години до прийому їжі, на десерт можна взяти шматочок темного шоколаду.

Після тижня дієти починається фаза закріплення результату. Вона передбачає одну порцію зеленого соку на день (за 30 хвилин до сніданку або замість перекушування) та три прийоми їжі з сіртфудами. При цьому вечеряти потрібно не пізніше 7 вечора. З раціону потрібно виключити напівфабрикати, скоротити вживання червоного м'яса (не більше 500 г на тиждень). Можна їсти булочки (цільнозернові), пити червоне вино (2-3 рази на тиждень).

Як приготувати зелений сік для сіртфуд-дієти

Одна порція — це приблизно 250 г.

В блендері змішайте дві жмені капусти кале, жменю руколи і гілочку петрушки. Додайте селеру (можна лише листочки), половину яблука, сік половини лимона і ще раз ретельно пробийте. Зелену масу можна приправити порошком чаю матча та розвести водою до потрібної консистенції.

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