Скажіть мені, хто ваш друг, і я скажу, як довго ви проживете: секрети довголіття мешканців "блакитних зон"

Секрети довголіття

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У пошуках еліксиру молодості та формули довголіття людство вивчає численні дієти, режими тренувань та способи життя. Однак, за словами Дена Бюттнера, відомого експерта з довголіття, який присвятив свою кар’єру дослідженню так званих «Блакитних зон» світу, ключем до тривалого і здорового життя може виявитися несподівана, але надзвичайно потужна звичка — оточення себе людьми, які вже дотримуються здорового способу життя.

Таємниця «Блакитних зон»: де живуть довгожителі

«Блакитні зони» — це унікальні місця на планеті, де люди, за статистикою, мають у 10 разів більше шансів дожити до сто років, ніж, наприклад, мешканці США. До визнаних Блакитних зон входять такі регіони, як Лома Лінда в Каліфорнії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії, Сардинія в Італії та Нікоя в Коста-Ріці, а нещодавно до цього списку приєднався і Сінгапур.

Ден Бюттнер провів роки, занурюючись у культуру та повсякденні звички мешканців цих зон, щоб виявити спільні риси, які сприяють їхньому феноменальному довголіттю. Спочату дослідник наголошував на важливості таких факторів, як регулярна фізична активність, значне збільшення споживання рослинної їжі та навіть присвячення більшого часу садівництву. Проте він визнає, що послідовне дотримання цих практик може бути доволі складним завданням для багатьох. Саме тому Бюттнер тепер акцентує увагу на іншу стратегію, яка, на його думку, здатна значно покращити шанси на здорове старіння.

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Здорові звички «заразні» — сила соціального оточення

За словами Бюттнера, одним з найбільших міфів є уявлення, що можна просто «сісти на дієту», щоб харчуватися здоровіше для довголіття, і це «не вдається всім». Натомість, він переконаний, що оточення має вирішальний вплив. «Але що ми точно знаємо, що працює, так це оточення себе кількома людьми, які, як ми знаємо, харчуються здорово», — стверджує експерт.

Він підкреслює, що звички, пов’язані зі здоров’ям, є заразними. Це означає, що якщо ваше соціальне коло схильне до шкідливих звичок — наприклад, часто вживає алкоголь, курить, веде малорухливий спосіб життя, віддає перевагу нездоровій їжі, такій як сосиски та газована вода — ви з набагато більшою ймовірністю переймете ці ж звички. І навпаки: якщо ваші друзі обирають рослинну їжу, відвідують спортзал або займаються садівництвом, ви, ймовірно, будете наслідувати їхній приклад.

Ден Бюттнер не єдиний, хто дотримується такої точки зору. Ця ідея підтверджується численними науковими доказами, що доводять потужний вплив соціального оточення на наші дії та вибори.

Наукові докази того, що друзі впливають на здоров’я

Одним із найвідоміших досліджень, що підтверджує цей принцип, стало масштабне дослідження Гарвардського університету, проведене у 2007 році. Воно вивчило «щільно взаємопов’язану соціальну мережу» з 12 067 людей і виявило разючі результати — наявність друга з ожирінням може збільшити ваші власні шанси на розвиток ожиріння на 57%. Більше того, якщо один з подружжя у шлюбі набирав надмірну вагу протягом певного періоду часу, це на 37% збільшувало ймовірність того, що інша особа зробить те саме.

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Цей висновок має вирішальне значення, адже ожиріння значно збільшує ризик серцевих захворювань, які є однією з провідних причин смерті у світі. Вплив однолітків поширюється не лише на дієту, але й на інші аспекти здоров’я. Наприклад, дослідження 2013 року виявило, що рівень фізичної активності друга може значно впливати на загальну фізичну підготовку іншої людини.

Таким чином, секрет довголіття, можливо, криється не лише в дієтах чи тренуваннях, а в усвідомленому виборі свого оточення. Створення спільноти однодумців, які цінують здоровий спосіб життя, може стати найпростішим і найефективнішим шляхом до тривалого та повноцінного життя.