Скільки чашок кави можна пити на день: відповідь лікаря

Для того, щоб відчути користь кави для здоров'я, важливо пити її не відразу після пробудження".

Британський лікар Майкл Мослі каже, що у день варто пити не більше 3 чашок кави.

Про це пише "Mirror".

Лікар посилається на "одне з найбільших досліджень здоров'я у Великобританії", в якому взяли участь 500 тис.осіб. Медикам вдалося дослідити, що у тих, хто вживає каву щодня, напротивагу тим, хто її не п'є взагалі, серце було здоровіше і працювало краще.

Фахівець пояснює це тим, що кава може мати такі переваги, оскільки у ній є флаваноли та антиоксиданти, які називаються поліфенолами - сполуками, які сприятливо впливають на мозок та серце на додаток до їх протизапальних ефектів.

"Однак, для того, щоб відчути користь кави для здоров'я, важливо пити її не відразу після пробудження", - зазначив фахівець.

Він каже, що вранці першу каву варто пити через кілька годин після сну, особливо якщо ви погано спали вночі.

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"Поганий сон підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, який може підвищити рівень цукру в крові до нездорового максимуму. Випита кава насамперед після важкого нічного сну може загострити обидві ці проблеми", - пояснив він.

Коли рекомендовано пити каву

Натомість доктора Мослі рекомендує випити чашку кави за годину до тренування, оскільки це може зробити вас менш схильними до втоми, а також допоможе змінити спосіб спалювання жиру.

"Чашка кави перед аеробними тренуваннями може допомогти перемістити жир у м'язи, а інше дослідження показало, що чашка кави перед 30-хвилинним тренуванням може навіть продовжувати стимулювати розщеплення жиру після того, як ви його закінчили", - розповів фахіаець.

Раніше ми розповідали, чим шкідлива розчинна кава та кому її не можна пити, щоб не нашкодити здоров'ю.

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