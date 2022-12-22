Скільки чашок кави на день небезпечні для здоров'я: відповідь вчених

Група вчених із Токійського національного центру глобальної охорони здоров'я та медицини виявила, що кава несе приховану загрозу для людей із артеріальним тиском понад 180/100 мм рт. ст. Дослідження показують, що люди з таким артеріальним тиском удвічі частіше помирають від серцевих захворювань, якщо випивають дві та більше чашок кави протягом дня.

Про це пише Daily Mail.

За словами автора дослідження доктора Хіроясу Ісо, вони з колегами зосередилися на тому, щоб визначити, чи поширюється захисний ефект кави на людей із різним ступенем гіпертонії, а також уплив зеленого чаю на ту саму групу людей.

Дослідники відзначають, що їхнє дослідження стало першим, яке виявило зв'язок між двома та більше чашками кави на день і смертністю від серцево-судинних захворювань у людей із тяжкою формою гіпертонії.

У дослідженні взяли участь близько 20 тисяч осіб - понад 12 тисяч жінок і трохи більше 6,5 тисячі чоловіків, які мешкають у Японії, в період від 1990 до 2009 роки. Під час дослідження учасники щороку відповідали на запитання про свої харчові звички, зокрема й про кількість кави, яку вони випивають за день. Також реципієнти повідомляли про стан свого здоров'я та хвороби, які були в них діагностовані в той чи інший проміжок часу.

Учені кажуть, що споживання кави не мало зв'язку зі смертністю від серцево-судинних захворювань у всіх групах, крім другої та третьої категорії. Водночас зв'язку між вживанням зеленого чаю та смертністю від серцево-судинних захворювань взагалі не виявили.

Крім того, вчені виявили, що для третьої категорії реципієнтів вживання двох і більше чашок кави на день підвищує ризик смертності від серцево-судинних захворювань протягом періоду дослідження вдвічі. Водночас у людей, які випивали лише одну чашку кави за день, таких ризиків виявлено не було.

Раніше стало відомо, що дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

"Втрачений смак" | Коли на території України з'явилася кава

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