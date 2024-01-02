Скільки цукерків можна з'їдати в день без шкоди для здоров'я дорослим та дітям

Норма солодкого, цукерок в день для дітей та дорослих

Новорічні свята — це завжди багато цукерків, які разом з подарунками отримують діти. Та й дорослі часто-густо не обмежують себе в споживанні солодощів.

Скільки можна з'їдати цукерок, солодощів в день без шкоди для здоров'я

Дієтологи та лікарі в цьому питання одностайні — чим менше, тим краще. Але ж, звичайно, дорослі хочуть почути конкретну відповідь — так скільки ж?

Згідно з нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я через великий вміст вуглеводів, малюкам до чотирьох років рекомендується зовсім не давати цукерки. Дітям від 4 до 6 років можна вживати до 19 г цукру — це приблизно дві цукерки на день. Старшим дітям можна трохи більше — до трьох цукерок на добу.

Норми споживання солодкого для дорослих, звичайно, вищі, ніж у дітей, але відрізняються у жінок та чоловіків. Для жінок — це 55 грамів, для чоловіків - 70 грамів.

У середньому по 40-50 г солодких вуглеводів міститься у двох-трьох цукерках, одному зефірі, двох печивах або в дуже маленькому шматочку торта.

З'ясувати, скільки цукру в продукті дуже просто — на етикетці, у складі, завжди вказано кількість цукру на 100 грамів.

Найнебезпечнішими цукерками вважаються карамельки та льодяники, які, по суті, є чистим цукром. Також варто обережно ставитися до солодощів яскравого кольору з великою кількістю барвників.

Їсти солодке краще після сніданку чи обіду, а ось під час вечері краще утриматись від цукерків

Щоб не було спокуси, цукерки не повинні бути на столі щодня, також не варто купувати солодощі про запас.

Нагадаємо про шкоду, яку завдає організму цукор, що міститься у великій кількості в цукерках. Він ослаблює імунну систему, порушує серцеву діяльність, викликає звикання, виснажує енергетичний запас, вимиває кальцій з організму, веде до збільшення ваги. сприяє старінню.

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