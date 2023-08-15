Скільки кавуна можна з'їсти на дієті за день: відповідь експерта

Чи є обмеження у споживанні кавуна на дієті, кому краще не їсти цю ягоду

Схуднення і кавун

Багато хто вважає, що кавун не дуже підходить для схуднення і, що під час дієти, якщо є намір схуднути, потрібно обмежити себе в їх споживанні. Багатьох лякає вміст у кавунах цукру та фруктози, які, як відомо, заважають скинути зайві кілограми.

Добова норма фруктози, як зазначає нутриціолог Віктор Мандзяк, в середньому, 50 г на добу. А в 100 г кавуна близько 5 г фруктози. Звичайно, ця цифра коливається залежно від сорту кавуна та його зрілості.

100 г кавуна - це всього лише 30 ккал. Тобто один кг кавуна можна з'їдати за день без шкоди для фігури. За умови, якщо не їсти інших солодких овочів та фруктів та не сипати цукор до кави чи чаю.

Крім того, кавун на 90% складається з води, ним добре вгамовувати спрагу. А організму, як вважає нутриціолог, байдуже, звідки він буде отримувати воду — з пляшки чи з кавуна. Завдяки високому вмісту води та клітковини кавун втамовує голод.

Крім води кавун містить багато вітамінів, мінералів, клітковини, що також безумовно робить його корисним продуктом. Тому особливо обмежувати себе в кавуні, навіть, якщо ви худнете, не потрібно. І навіть, якщо організм отримає надміру норму фруктози, не 50, а 80 г, - це не вплине на здоров'я. І, звичайно, краще з'їсти додаткову скибку кавуна, ніж цукерку.

Попри те, що кавун - це про швидкі прості вуглеводи, його можна їсти й на ніч, тому що, коли ми спимо, наш організм продовжує працювати та спалювати вуглеводи, отримані з цієї ягоди.

Щоб уникнути рецидивів хронічних хвороб, деяким людям потрібно з обережністю споживати кавун або взагалі від нього відмовитись. Але таким людям, зазвичай, і протипоказані дієти для схуднення.

Кому протипоказано їсти кавуни

Відмовитись від кавунів потрібно хворим на цукровий діабет, з порушенням відтоку сечі, особливо за сечокам'яної хвороби, в такому разі споживання кавуна може спричинити напад. Через цю ж саму причину, краще не їсти кавун при аденомі передміхурової залози.

Краще не споживати кавун при хронічних колітах, діареях, при загостренні захворювань підшлункової залози.

Якщо захворювання серця супроводжуються затримкою рідини в організмі, кавун потрібно виключити з раціону.

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