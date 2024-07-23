Скільки кроків потрібно робити на день для довголіття – лікар назвав мінімальну кількість

За словами дослідників, вкрай важливо, щоб прогулянки доповнювалися більш енергійними вправами.

За словами вчених, 10 тис кроків щодня для довголіття, протидії стресу та збереження здоров'я – застаріла і помилкова інформація. Фахівці довели це під час нових дослідів.

Про це йдеться у матеріалі dailynews.

“Кількість кроків, що людина робить за день, не є ідеальним орієнтиром або точним показником фізичного здоров’я та довголіття. Інформація про 10 000 кроків на день – це маркетинговий трюк, а не результат наукових досліджень. Ця концепція виникла, коли одна японська компанія випустила новий крокомір зі слоганом “Пройдемо 10 000 кроків в день”, – розповів хірург Кеннет П.Моріцугу.

Згідно з новим дослідженням, що провели медики Brigham and Women’s Hospital при Гарвардському університеті, для того, щоб збільшити тривалість життя досить робити 4 400 кроків в день. При цьому ризик передчасної смерті продовжував знижуватися в міру збільшення їх числа, але стабілізувався на рівні приблизно 7500 кроків в день.

Однак, згідно з науковою роботою, опублікованою в Scientific Reports, слід зосередитися на часі, проведеному на природі, а не на пройденій відстані.

Наприклад, прогулянки по лісі, які японці називають “лісовою ванною», виявилися тісно пов’язані зі зниженням артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, гормонів стресу, а також тривожності, депресії і втоми”.

За даними вчених, в ході цього дослідження 20 тис осіб повідомляли про хороше здоров’я і самопочуття, коли проводили на природі мінімум 120 хвилин на тиждень. Все, що було нижче цієї позначки, значення для здоров’я не мало.

Інформація, що надана в цьому матеріалі не є основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Задля індивідуальної медичної консультації, обов’язково зверніться до лікаря.

Тим часом медики порадили, як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час.

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