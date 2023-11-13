Скільки кроків потрібно зробити, щоб схуднути на 1 кг

Скільки та як потрібно ходити пішки, щоб скинути вагу
Щоденна фізична активність позитивно впливати на серцево-судинну систему людини, зміцнює імунну систему, позитивно впливати на настрій. Простий і найбільш універсальний спосіб фізичної активності — це ходьба.
Поширена є думка, що потрібно робити 10 000 кроків щодня. Скільки кроків в день варто робити, щоб підтримувати здоров'я? А скільки потрібно ходити, щоб схуднути?
Скільки кроків в день треба робити, щоб схуднути
Щоденна ходьба — це фізичне навантаження, тому вона покращує обмін речовин, прискорює швидкість спалювання жиру, допомагає знизити вагу. Але потрібно пам'ятати, що одна лише ходьба не допоможе схуднути. Регулярні прогулянки повинні доповнюватися дефіцитом енергії і адекватною гідратацією організму.
Скільки кроків потрібно щоденно робити, щоб схуднути -- питання індивідуальне, залежить від організму і, звичайно, чим вище рівень активності, тим більше користі буде. Варто звернути увагу не лише на кількість, але і на тривалість і інтенсивність ходьби.
Скільки кроків треба зробити, щоб скинути 1 кг ваги
Процес зниження ваги залежить від статі, віку і фізичної підготовки та типу ходьби. Швидкість спалювання жиру залежить від швидкості ходьби типу ходьби, наприклад, ходьба з палицями, чи ходьба по сходах, в гору можуть по-різному впливати на процеси схуднення.
Вважається, що один крок спалює 0,04 ккал, виглядає мало. Отже, при 10 000 кроках можна втратити 400-500 ккал, що звучить вже набагато краще. Стільки калорій містить повноцінна порція їжі. А якщо робити 10 000 кроків щодня протягом тижня, то можна спалити 2 800-3 500 ккал, що вже дуже немало.
Як підрахували фахівці, щоб скинути один кг ваги, необхідно втратити приблизно 7 000 ккал. Тобто, щоб скинути кілограм маси тіла, треба робити по 10 000 кроків щодня протягом 2 тижнів. Або, щоб прискорити цей процес, можна протягом тижня щоденно робити по 20 000 кроків.
Це звучить трохи нудно, але зосередьтеся на процесі, а не на меті. Намагайтеся ходити якомога більше щодня, і результати будуть Але не забувайте також про здорову і збалансовану дієту, щоб ви не споживали більше калорій, ніж тратите. Якщо щодня проходити по 20 000 кроків і одночасно є фастфуд, це не допоможе схуднути.
Скільки кілометрів потрібно проходити щодня, щоб схуднути на 1 кг
10 000 кроків — це скільки кілометрів? Конкретне значення залежить від довжини кроків, вважається, що жінки, роблячи 5 000 кроків, долають відстань приблизно 3 км, а чоловіки - 3,75 км. Таким чином, 10 000 кроків — це 6 км для жінок і 7,5 км для чоловіків — стільки потрібно проходити щодня жінкам і чоловікам протягом 2-х тижнів, щоб зменшити вагу на 1 кг.
Як мотивувати себе на ходьбу
Як більше ходити пішки, як мотивувати себе на прогулянки?
- Йдучи на роботу або повертаючись додому, намагайтеся підійматися по сходах пішки, а не на ліфті.
- Менше використовуйте автомобіль — якщо є така можливість, намагайтеся ходити на роботу пішки, а не їздити на машині або громадському транспорті. Вирушаючи за невеликими покупками, також відмовтеся від автомобіля і ходіть пішки. Якщо Вам треба їхати на машині, паркуйтеся якнайдалі від входу, залиште машину у кінці паркування і пройдіться пішки до вибраного вами магазину
- Якщо ви часто розмовляєте телефоном вдома чи на роботі, замість того щоб проводити цей час за робочим столом чи на дивані, почніть ходити по офісу, коридору, кімнатах.
- Почніть стежити за кількістю пройдених кроків — ніщо так не мотивує, як цифри. Купіть крокомір або завантажте на телефон спеціальний додаток. Встановіть для себе цільову кількість кроків, яку ви хочете робити, і намагайтеся щодня побити попередній рекорд. працюйте в цьому напрямку.
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