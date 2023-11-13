Скільки кроків потрібно зробити, щоб схуднути на 1 кг

Скільки та як потрібно ходити пішки, щоб скинути вагу

Щоденна фізична активність позитивно впливати на серцево-судинну систему людини, зміцнює імунну систему, позитивно впливати на настрій. Простий і найбільш універсальний спосіб фізичної активності — це ходьба.

Поширена є думка, що потрібно робити 10 000 кроків щодня. Скільки кроків в день варто робити, щоб підтримувати здоров'я? А скільки потрібно ходити, щоб схуднути?

Скільки кроків в день треба робити, щоб схуднути

Щоденна ходьба — це фізичне навантаження, тому вона покращує обмін речовин, прискорює швидкість спалювання жиру, допомагає знизити вагу. Але потрібно пам'ятати, що одна лише ходьба не допоможе схуднути. Регулярні прогулянки повинні доповнюватися дефіцитом енергії і адекватною гідратацією організму.

Скільки кроків потрібно щоденно робити, щоб схуднути -- питання індивідуальне, залежить від організму і, звичайно, чим вище рівень активності, тим більше користі буде. Варто звернути увагу не лише на кількість, але і на тривалість і інтенсивність ходьби.

Скільки кроків треба зробити, щоб скинути 1 кг ваги

Процес зниження ваги залежить від статі, віку і фізичної підготовки та типу ходьби. Швидкість спалювання жиру залежить від швидкості ходьби типу ходьби, наприклад, ходьба з палицями, чи ходьба по сходах, в гору можуть по-різному впливати на процеси схуднення.

Вважається, що один крок спалює 0,04 ккал, виглядає мало. Отже, при 10 000 кроках можна втратити 400-500 ккал, що звучить вже набагато краще. Стільки калорій містить повноцінна порція їжі. А якщо робити 10 000 кроків щодня протягом тижня, то можна спалити 2 800-3 500 ккал, що вже дуже немало.

Як підрахували фахівці, щоб скинути один кг ваги, необхідно втратити приблизно 7 000 ккал. Тобто, щоб скинути кілограм маси тіла, треба робити по 10 000 кроків щодня протягом 2 тижнів. Або, щоб прискорити цей процес, можна протягом тижня щоденно робити по 20 000 кроків.

Це звучить трохи нудно, але зосередьтеся на процесі, а не на меті. Намагайтеся ходити якомога більше щодня, і результати будуть Але не забувайте також про здорову і збалансовану дієту, щоб ви не споживали більше калорій, ніж тратите. Якщо щодня проходити по 20 000 кроків і одночасно є фастфуд, це не допоможе схуднути.

Скільки кілометрів потрібно проходити щодня, щоб схуднути на 1 кг

10 000 кроків — це скільки кілометрів? Конкретне значення залежить від довжини кроків, вважається, що жінки, роблячи 5 000 кроків, долають відстань приблизно 3 км, а чоловіки - 3,75 км. Таким чином, 10 000 кроків — це 6 км для жінок і 7,5 км для чоловіків — стільки потрібно проходити щодня жінкам і чоловікам протягом 2-х тижнів, щоб зменшити вагу на 1 кг.

Як мотивувати себе на ходьбу

Як більше ходити пішки, як мотивувати себе на прогулянки?

Йдучи на роботу або повертаючись додому, намагайтеся підійматися по сходах пішки, а не на ліфті.

Менше використовуйте автомобіль — якщо є така можливість, намагайтеся ходити на роботу пішки, а не їздити на машині або громадському транспорті. Вирушаючи за невеликими покупками, також відмовтеся від автомобіля і ходіть пішки. Якщо Вам треба їхати на машині, паркуйтеся якнайдалі від входу, залиште машину у кінці паркування і пройдіться пішки до вибраного вами магазину

Якщо ви часто розмовляєте телефоном вдома чи на роботі, замість того щоб проводити цей час за робочим столом чи на дивані, почніть ходити по офісу, коридору, кімнатах.

Почніть стежити за кількістю пройдених кроків — ніщо так не мотивує, як цифри. Купіть крокомір або завантажте на телефон спеціальний додаток. Встановіть для себе цільову кількість кроків, яку ви хочете робити, і намагайтеся щодня побити попередній рекорд. працюйте в цьому напрямку.

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