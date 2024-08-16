Скільки зайвих кілограмів можна скинути, катаючись на велосипеді: запам'ятайте один важливий нюанс

Для більшості людей поїздки на велосипеді – це просто задоволення і приємне проводження часу. Однак не варто забувати, що завдяки такому заняттю можна ще й покращити свій зовнішній вигляд.

Їзда на велосипеді дійсно може допомогти зі зниженням ваги, адже завдяки такому заняттю чудово прискорюється метаболізм. Особливо важливо те, що навіть коли ми злізаємо з велосипеда, калорії продовжують спалюватися. Тому якщо вам цей вид спорту до вподоби, обов'язково додайте його до свого літнього розпорядку дня.

Для того, щоб скинути 1 зайвий кілограм, потрібно спалити приблизно 7000 калорій. Під час доволі інтенсивної поїздки на велосипеді можна спалити від 500 до 1000 калорій (тут усе залежить від маршруту та маси тіла людини). Тому якщо ви дотримуватиметеся дієти і кататиметеся на велосипеді в своє задоволення, то втрачатимете приблизно 1 кг на тиждень.

Варто звернути увагу, що ваші зусилля не принесуть бажаних результатів, якщо ви не переглянете свій раціон харчування, адже саме дефіцит калорій є основним моментом у схудненні. Якщо ви регулярно займатиметеся спортом, він буде вищим, аніж за малорухливого способу життя.

За даними ВООЗ, ходьба пішки та їзда на велосипеді допомагають у боротьбі з надмірною масою тіла, адже підвищують активність. Саме через малорухливий спосіб життя щорічно в Європі стається близько 1 млн смертей.

Як зазначають фахівці, вистачає 20 хв інтенсивної їзди на день, щоб щонайменше на 10% знизити ризик смерті.

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