Скільки людина може не спати та що тоді відбувається з організмом

Люди витрачають майже третину свого життя на сон.

Люди іноді можуть проводити без сну 24 години поспіль. Але таке порушення нормального ритму призводить до того, що людинаприпиняє відрізняти сон від реальності. Тобто мозок вимагає сну і тому людина перебуває на тонкій межі між сном і неспанням.

Про результати нового дослідження пише Live Science.

У людей, які не спали цілу добу, можуть розвинутися галюцинації, і вони можуть ставати дуже неуважними, адже знижується активність мозку. Вчені кажуть, що у таких людей з'являється невиразне мовлення, мозок перестає приймати адекватні рішення, погіршується пам'ять, з'являється дратівливість, порушуються слух та зір.

За словами Елона Евідена з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, майже неможливо провести без сну кілька тижнів. Навіть після 24 годин неспання мозок неминуче змусить організм заснути.

Як показують дослідження наслідків дуже тривалого недосипання, то за 36 годин у людини, яка стільки часу провела без сну, може розвинутися гормональний дисбаланс і сповільнитися метаболізм. Що стосується наслідків недосипання протягом 72 годин, тобто трьох днів, то в такому разі до всього перерахованого вище людина відчуватиме сильну тривогу, жахливу депресію, з'являтимуться постійні галюцинації і тіло людини не зможе нормально виконувати свої функції.

1964 року американський школяр провів без сну 264 години – 11 діб. Це найвідоміший експеримент з неспання. Результати повідомляють, що наприкінці останнього дня хлопець став параноїком та почав бачити галюцинації.

Раніше дослідники назвали кілька простих двохвилинних способів для сну, які допоможуть приборкати безсоння.

Як подолати безсоння і чим небезпечний хронічний недосип –лікар-терапевт Мар'яна Селюк

Читайте також: