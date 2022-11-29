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Скільки можна пити кави, щоб це не призводило до зморшок шкіри: поради косметологині

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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589
Час на прочитання
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Скільки можна пити кави, щоб це не призводило до зморшок шкіри: поради косметологині

Вплив кави на шкіру

Яка оптимальна кількість чашок кави для шкіри, скільки потрібно випивати кофеїну, щоб шкіра не старіла, читайте у матеріалі ТСН.ua

Будь-який продукт, напій може буде корисним, але й може завдати шкоди, все залежить від міри.

Кава, як будь-який напій впливає на весь організм, в тому числі й на шкіру. Як саме, розповідає косметологиня.

Кофеїн активізує роботу лімфатичної системи, стимулює зростання волосяних цибулин, тобто покращує ріст волосся

Кофеїн активно проникає у глибокі шари епідермісу, нормалізує функцію сальних залоз. Як наслідок, зменшуються запалення, чорні крапки освітлюються.

Але, крім позитивного впливу на обличчя, кава може прискорити старіння шкіри. Щоб цього не сталося, потрібно знати міру. "Оптимальний варіант випивати близько 2 чашок в день", - вважає косметологиня. Найкраще для обличчя буде, якщо ви будете споживати не більше 300 мг кофеїну в день. 
При збільшенні зазначеної дози, вживання кофеїну може призводити до зворотного ефекту. Кофеїн має сечогінний ефект, отже виводить рідину з організму. А, як відомо, зневоднення шкіри — це її сухість, лущення та мімічні зморшки.

Безперечно, лідером за вмістом кофеїну є кава. Але не лише вона містить багато кофеїну. На другому місцем знаходить чай, залежно від сорту в 150 мл напою є від 20 до 65 мг кофеїну. Багато кофеїну також в таких продуктах, як какао, гарячий шоколад, кока-кола, мате, в енергетичних напоях.
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Дата публікації
Перегляди
589
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