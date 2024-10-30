Україна посідає перше місце у світі за рівнем смертності та водночас останнє в рейтингу народжуваності. Такі дані опубліковані у звіті Центрального розвідувального управління США.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смерті. Те, що фізичні вправи та фізичні навантаження є ефективною профілактикою цих хвороб, ні у кого не викликає сумніву. Однак залишається дискусійним питання про те, яким повинен бути мінімум фізичної активності для хорошого здоров’я та довголіття.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Heart, свідчить, що для того, щоб знизити ризик захворювань у людей у віці 70-75 років, достатньо лише 20 хвилин на день помірних навантажень.

Для з'ясування необхідної мінімальної кількості фізичного навантаження на день, вчені Університету Падуї в Італії відстежували протягом двох десятиліть 3000 учасників із серцевими захворюваннями у віці понад 65 років. Насамперед вивчалася кореляція між їхньою тривалістю життя та фізичною активністю.

До фізичної активності включали тренування в спортзалі, їзду на велосипеді, плавання, танці, ходьбу, боулінг, риболовлю, садівництво. Результати показали, що користь від фізичних вправ була найбільшою для людей у віці 70-75 років.

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