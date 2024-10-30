Категорія
Корисні статті
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки часу потрібно займатися спортом на день людям похилого віку, щоб прожити довше

Дата публікації
Перегляди
1246
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Скільки часу потрібно займатися спортом на день людям похилого віку, щоб прожити довше

Мінімальна тривалість вправ для довголіття

Який мінімум фізичних навантажень потрібний людям старшого віку для подовження життя.

Україна посідає перше місце у світі за рівнем смертності та водночас останнє в рейтингу народжуваності. Такі дані опубліковані у звіті Центрального розвідувального управління США.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смерті. Те, що фізичні вправи та фізичні навантаження є ефективною профілактикою цих хвороб, ні у кого не викликає сумніву. Однак залишається дискусійним питання про те, яким повинен бути мінімум фізичної активності для хорошого здоров’я та довголіття.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Heart, свідчить, що для того, щоб знизити ризик захворювань у людей у віці 70-75 років, достатньо лише 20 хвилин на день помірних навантажень. 

Для з'ясування необхідної мінімальної кількості фізичного навантаження на день, вчені  Університету Падуї в Італії відстежували  протягом двох десятиліть 3000 учасників із серцевими захворюваннями у віці понад 65 років. Насамперед  вивчалася кореляція між їхньою тривалістю життя та фізичною активністю.

До фізичної активності включали тренування в спортзалі, їзду на велосипеді, плавання, танці, ходьбу, боулінг,  риболовлю, садівництво. Результати показали, що користь від фізичних вправ була найбільшою для людей у віці 70-75 років.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація