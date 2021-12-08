Скільки шоколаду треба з'їдати на день для щастя: відповідь вчених

Скільки шоколаду треба з'їдати на день для щастя: відповідь вчених

Спеціалісти радять їсти чорний шоколад.

Вчені із Сеульського національного університету, встановили, якщо їсти 3 рази на день по шматочку вагою 10 грамів із 85% вмістом чорного шоколаду, то людина стає щасливішою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також читайте Чи корисний шоколад та як правильно обрати солодощі: поради МОЗ

У дослідженні взяли участь 46 людей. В одній групі люди протягом трьох тижнів їли шоколад із різним відсотком какао у складі, а в іншій групі — не їли шоколаду взагалі.

За словами вчених, покращення настрою пов'язане зі зміною в мікробіоті кишечника через вживання чорного шоколаду. Також учені зауважили, що настрій покращився лише в тих, хто їв саме чорний шоколад, а не молочний.

"Відомо, що чорний шоколад може змінити настрій, але ми вперше довели, що щоденне вживання чорного шоколаду впливає на фізіологічний і психологічний стан людини", — зазначили автори дослідження.

День шоколадних цукерок: як їх виробляють та з чого вони складаються

Раніше дієтологиня назвала найкорисніший напій для здоров’я печінки.

А дієтологиня Емма Дербішир назвала ягоду, регулярне вживання якої допоможе покращити пам'ять та позитивно впливає на роботу головного мозку в цілому.

Читайте також: