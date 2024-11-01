Скільки яєць можна їсти на день, щоб холестерин залишався в нормі, а скільки — якщо він підвищений

Чи можна їсти яйця за умови підвищеного холестерину, як впливає споживання яєць на його рівень.

Яйця є популярним, улюбленим продуктом, який готують на сніданок, на обід, увечері. Поширена думка, що яйця не можна багато їсти через те, що вони містять значну кількість холестерину, тому їх споживання значно підвищує його рівень.

Як впливає споживання яєць на рівень холестерину

Що таке холестерин загалом? Це тип ліпідів, важлива частина наших клітин. Доктор Міккі Рубін зазначає, що "холестерин є важливим компонентом клітини, необхідним для вироблення гормонів, таких як естроген і тестостерон, і важливий для перетравлення їжі". Більша частина холестерину виробляється організмом, а менша частина надходить через їжу.

Чому та який холестерин шкідливий? Надлишок холестерину у крові може підвищити ризик серцевих захворювань через накопичення жирових відкладень у кровоносних судинах, які в кінцевому підсумку можуть розірватися та утворити згустки, що можуть спричинити інфаркт або інсульт.

Як відомо, є два типи — холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) і холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), відомий як "поганий" холестерин.

За словами доктора Рубіна, "...навіть у людей, які "реагують" на холестерин з їжею, спостерігається підвищення рівня ЛПВЩ ("хорошого") холестерину разом зі збільшенням холестерину ЛПНЩ ("поганого")"

Велике яйце містить близько 185 мг холестерину, який переважно міститься в жовтку. Протягом багатьох років існував міф, що яєчні жовтки шкідливі для здоров’я серця через високий рівень холестерину в їжі. Але, як показують дослідження, оскільки харчовий холестерин мало впливає на рівень холестерину в крові у більшості людей, вживання яєць не має істотного впливу на рівень холестерину в крові, і тому не підвищує ризик серцевих захворювань.

Скільки яєць можна їсти на день, щоб холестерин залишався в нормі

Американська асоціація серця вважає, що здорові люди можуть споживати ціле яйце щодня і до двох яєць на день рекомендовано літнім людям.

На підвищення рівня холестерину більше впливають насичені жири, ніж холестерин в їжі, тому потрібно більше звертати увагу не на яйця, а на те, що ви їсте.

Скільки яєць можна їсти на день за умови підвищеного холестерину

Якщо у вас високий рівень холестерину, Американська кардіологічна асоціація рекомендує зменшити споживання продуктів з високим вмістом холестерину і насичених жирів та споживати щоденно два яєчні білки. До них варто додати кілька інших продуктів, які знижують рівень холестерину.

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