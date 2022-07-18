Скільки яєць за добу потрібно їсти, щоб отримувати достатньо вітаміну D

Яйця є природним джерелом вітаміну D. Скільки потрібно їсти яєць в день, щоб підтримувати потрібний баланс цього вітаміну в організмі людини — в матеріалі ТСН.ua

Напевно всі чули про те, що багато яєць їсти не можна, тому що в них багато холестерину, або, що яєць потрібно їсти багато, бо там багато білка, який так необхідний для нашого організму. А скільки яєць потрібно їсти в день, щоб задовольнити потребу організму у вітаміні D, який так необхідний людині?

Через нестачу вітаміну D у людини можуть розвиватися ряд симптомів, як то слабкість у м'язах, болі, втома, перепади настрою. Підвищується ризик зараження респіраторними інфекціями та ймовірність розвитку остеопорозу. Серед важких хвороб, які можуть виникнути через дефіцит вітаміну, важка форма депресії, хвороба Альцгеймера, гіпертонія, діабет другого типу, інше. Дефіцит вітаміну D веде і до важкого перебігу коронавірусу.

Результати дослідження Інституту фізичної активності та харчування Університету Дікіна (IPAN) доводять, що якщо з'їдати взимку лише по одному яйцю в день, це буде достатньо, щоб підтримувати баланс вітаміну D в організмі.

Вважається, що найпростіший спосіб отримати вітамін D – це отримати його під сонячним промінням, що і найпростіше зробити влітку. Однак, не всі мають таку можливість, деякі люди змушені постійно перебувати в приміщенні, дехто закриває тіло з культурних чи релігійних причин. Тому навіть улітку такі люди не мають можливості та відчувають нестачу вітаміну D будь-якої пори року.

Дослідження, результати якого опубліковані в The Journal of Nutrition, є першим у виявленніі зв’язку між вживанням яєць та рівнем вітаміну D. У дослідженні брали участь 51 австралійця віком від 25 до 40 років. Вони були поділені на три групи, кожна з яких вживала протягом 12 тижнів 2, 7 або 12 яєць на тиждень. Проведений експеримент показав, що вживання 7 яєць на тиждень допомагає привести до норми рівень вітаміну D у зимові місяці. При цьому щоденне вживання яйця суттєво не вплинуло на рівень холестерину в крові. Крім того, споживаючи яйця, організм отримує оптимальну кількість холіну, речовини, яка зміцнює мозок, підтримує пам'ять. Спеціалісти рекомендують споживати яйця якщо є проблеми зі шкірою, волоссям і нігтями, нервовою системою.

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