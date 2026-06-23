Скільки алкоголь тримається в організмі: через який час він повністю виводиться з тіла

Як довго алкоголь залишається в організмі / © pexels.com

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Швидкість очищення організму залежить від багатьох факторів — від кількості випитого до особливостей метаболізму людини.

У Health розповіли, скільки часу алкоголь залишається в організмі, як він розщеплюється та від чого залежить швидкість його виведення.

Як алкоголь потрапляє та виводиться з організму

Після вживання алкоголь швидко всмоктується через шлунково-кишковий тракт у кров. Далі він потрапляє до печінки, де відбувається основний процес його розщеплення.

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Печінка перетворює етанол на ацетальдегід, а потім — на ацетат, який виводиться з організму через сечу, дихання та піт.

Однак печінка може переробляти лише обмежену кількість алкоголю за годину, тому надлишок залишається в організмі певний час.

Скільки алкоголь тримається в організмі

Час виведення залежить від індивідуальних особливостей, але є орієнтовні терміни:

Кров: до 6–12 годин;

Дихання (алкотестер): до 12–24 годин;

Сеча: до 12–48 годин;

Слина: до 12–24 годин;

Волосся: до 90 днів (у слідових кількостях).

Важливо: навіть якщо людина вже почувається тверезою, алкоголь може ще залишатися в організмі.

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Від чого залежить швидкість виведення алкоголю

На те, як швидко організм позбавляється алкоголю, впливають кілька факторів:

кількість і міцність випитих напоїв;

маса тіла та склад організму;

стать (у жінок метаболізм зазвичай повільніший);

стан печінки;

вік;

швидкість обміну речовин;

наявність їжі в шлунку під час вживання алкоголю.

Жодні кави, холодний душ або фізичні навантаження не прискорюють значно виведення алкоголю — це робота печінки, яка має свій природний темп.

Як довго алкоголь визначається тестами

Різні тести мають різну чутливість:

Дихальний тест — показує найкоротший період наявності алкоголю. Аналіз крові — найбільш точний метод. Аналіз сечі — може виявляти продукти розпаду алкоголю довше, ніж кров.

Саме тому результати тестів можуть відрізнятися.

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Коли алкоголь повністю виходить з організму

У середньому організм здорової дорослої людини переробляє приблизно 10–15 мл чистого алкоголю за годину. Це означає, що навіть після одного келиха вина процес може тривати кілька годин.

Після значного вживання алкоголь може залишатися в організмі понад добу.

Алкоголь не зникає з організму миттєво — його виведення залежить від фізіології людини та кількості спожитого. Печінка працює у власному темпі, тому «прискорити» процес практично неможливо.

FAQ

Скільки часу алкоголь тримається в крові?

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Зазвичай алкоголь визначається в крові до 6–12 годин, залежно від кількості випитого та особливостей організму.

Через скільки алкоголь повністю виходить з організму?

У середньому організму потрібно від 12 до 24 годин, щоб повністю вивести алкоголь, але після великої дози цей процес може тривати довше.

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