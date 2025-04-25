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Скільки горіхів кеш’ю можна з’їдати на день: яка від них користь для організму
Кеш’ю — це не просто смачне та поживне перекушування. Ці горіхи чудово доповнюють різноманітні страви, включаючи гарніри, м’ясні страви та десерти. Завдяки своїй кремовій текстурі та смаку, кеш’ю часто використовують для приготування соусів і паст.
Кеш’ю є багатим джерелом корисних речовин, таких як білки, здорові жири, вітаміни та мінерали.
Дієтологиня Джулія Зумпано поділилася з Cleveland Clinic інформацією про переваги кеш’ю і пояснила, чому варто включити цей продукт у своє меню.
Позитивний вплив на серцево-судинну систему
Він має позитивний вплив на здоров’я серця. Згідно з думкою Зумпано, кеш’ю містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають боротися з окислювальним стресом — фактором, що сприяє розвитку атеросклерозу, хвороби, яка викликає накопичення холестеринових бляшок на стінках судин. “Антиоксиданти допомагають запобігти цьому процесу”, — пояснює фахівчиня.
Одне з досліджень показало, що у людей, які вживали кеш’ю протягом 28 днів, відбулося зниження рівня холестерину.
Аналіз інших наукових робіт підтвердив, що регулярне споживання кеш’ю сприяє зниженню артеріального тиску.
Регулює рівень цукру в крові
Дослідження серед осіб із діабетом 2 типу показало, що споживання кеш’ю може позитивно впливати на рівень інсуліну, зазначила Зумпано. У дослідженні, яке тривало вісім тижнів, учасники, які отримували 10% своїх калорій із кеш’ю, мали більш здоровий рівень інсуліну порівняно з тими, хто не вживав ці горіхи.
Однак, Зумпано підкреслює, що кеш’ю не є ліками від діабету 2 типу, і не варто покладатися лише на окремі продукти для лікування. “Здорове харчування передбачає різноманітність у раціоні”, — додає експертка.
Захист суглобів
Споживання кеш’ю може сприяти зниженню запалення та набряклості, які часто супроводжують артрит.
Допомагає знизити вагу
Ті, хто прагнуть схуднути, можуть бути обережними з кеш’ю, оскільки, як і інші горіхи, він містить жири та калорії.
Проте дослідження показують, що люди, які регулярно вживають горіхи, частіше досягають успіхів у зниженні ваги. Це, ймовірно, пов’язано з високим вмістом клітковини та білків, що допомагає відчувати ситість і стимулює обмін речовин.
Заміна обробленого м’яса та шкідливих калорійних перекушувань на горіхи може сприяти контролю за вагою і підтримці процесу схуднення.
Кому протипоказані горіх кеш’ю
Хоча для більшості людей кеш’ю є безпечним, якщо у вас є алергія на інші горіхи, слід бути обережними при його споживанні.
Для тих, хто контролює свою вагу, важливо пам’ятати, що кеш’ю є досить калорійним продуктом.
“Кеш’ю — це чудове джерело рослинного білка, а також деяких вітамінів і мінералів. Однак вони також містять велику кількість калорій і жирів. Смажений солоний кеш’ю містить олію та сіль, що збільшує рівень жиру і натрію”, — зазначає дієтологиня Джулія Зумпано.
“Якщо ви намагаєтеся обмежити споживання калорій, жирів або натрію, просто контролюйте розмір порції”, — додає вона.
Скільки горіхів кеш’ю можна з’їдати на день
28 грамів кеш’ю (приблизно 18 горішків) містять:
163 калорії;
майже 9,3 грама вуглеводів;
0 грамів холестерину;
13 грамів жирів;
майже 1 грам клітковини;
понад 4 грами білка;
4,5 міліграма натрію;
1,4 грама цукру.
Крім того, кеш’ю багатий на важливі поживні елементи, такі як мідь, марганець, магній, фосфор, вітамін К, цинк та залізо.
Саме така порція є корисною для здоров’я, зазначають дієтологи.