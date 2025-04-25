Скільки горіхів кеш’ю можна з’їдати на день: яка від них користь для організму

Яка користь від горіхів кеш’ю / © Pixabay

Реклама

Кеш’ю є багатим джерелом корисних речовин, таких як білки, здорові жири, вітаміни та мінерали.

Дієтологиня Джулія Зумпано поділилася з Cleveland Clinic інформацією про переваги кеш’ю і пояснила, чому варто включити цей продукт у своє меню.

Позитивний вплив на серцево-судинну систему

Він має позитивний вплив на здоров’я серця. Згідно з думкою Зумпано, кеш’ю містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають боротися з окислювальним стресом — фактором, що сприяє розвитку атеросклерозу, хвороби, яка викликає накопичення холестеринових бляшок на стінках судин. “Антиоксиданти допомагають запобігти цьому процесу”, — пояснює фахівчиня.

Реклама

Одне з досліджень показало, що у людей, які вживали кеш’ю протягом 28 днів, відбулося зниження рівня холестерину.

Аналіз інших наукових робіт підтвердив, що регулярне споживання кеш’ю сприяє зниженню артеріального тиску.

Регулює рівень цукру в крові

Дослідження серед осіб із діабетом 2 типу показало, що споживання кеш’ю може позитивно впливати на рівень інсуліну, зазначила Зумпано. У дослідженні, яке тривало вісім тижнів, учасники, які отримували 10% своїх калорій із кеш’ю, мали більш здоровий рівень інсуліну порівняно з тими, хто не вживав ці горіхи.

Однак, Зумпано підкреслює, що кеш’ю не є ліками від діабету 2 типу, і не варто покладатися лише на окремі продукти для лікування. “Здорове харчування передбачає різноманітність у раціоні”, — додає експертка.

Захист суглобів

Споживання кеш’ю може сприяти зниженню запалення та набряклості, які часто супроводжують артрит.

Допомагає знизити вагу

Ті, хто прагнуть схуднути, можуть бути обережними з кеш’ю, оскільки, як і інші горіхи, він містить жири та калорії.

Проте дослідження показують, що люди, які регулярно вживають горіхи, частіше досягають успіхів у зниженні ваги. Це, ймовірно, пов’язано з високим вмістом клітковини та білків, що допомагає відчувати ситість і стимулює обмін речовин.

Заміна обробленого м’яса та шкідливих калорійних перекушувань на горіхи може сприяти контролю за вагою і підтримці процесу схуднення.

Кому протипоказані горіх кеш’ю

Хоча для більшості людей кеш’ю є безпечним, якщо у вас є алергія на інші горіхи, слід бути обережними при його споживанні.

Для тих, хто контролює свою вагу, важливо пам’ятати, що кеш’ю є досить калорійним продуктом.

“Кеш’ю — це чудове джерело рослинного білка, а також деяких вітамінів і мінералів. Однак вони також містять велику кількість калорій і жирів. Смажений солоний кеш’ю містить олію та сіль, що збільшує рівень жиру і натрію”, — зазначає дієтологиня Джулія Зумпано.

“Якщо ви намагаєтеся обмежити споживання калорій, жирів або натрію, просто контролюйте розмір порції”, — додає вона.

Скільки горіхів кеш’ю можна з’їдати на день

28 грамів кеш’ю (приблизно 18 горішків) містять:

163 калорії;

майже 9,3 грама вуглеводів;

0 грамів холестерину;

13 грамів жирів;

майже 1 грам клітковини;

понад 4 грами білка;

4,5 міліграма натрію;

1,4 грама цукру.

Крім того, кеш’ю багатий на важливі поживні елементи, такі як мідь, марганець, магній, фосфор, вітамін К, цинк та залізо.

Саме така порція є корисною для здоров’я, зазначають дієтологи.