Скільки яєць безпечно їсти на день для здоров’я серця — медики визначили остаточно
Кардіологи та дієтологи пояснюють, скільки яєць безпечно споживати щодня.
Кардіологи та дієтологи визначили, яку кількість яєць можна вживати без шкоди для серця, наголосивши, що головну небезпеку для артерій становить насичений жир, а не холестерин у яйцях.
Про це йдеться у матеріалі dailymail.
Фахівці рекомендують здоровим людям обмежуватися одним цілим яйцем або двома білками на день. Для тих, хто має серцево-судинні захворювання, діабет чи підвищений холестерин, радять споживати не більше чотирьох жовтків на тиждень.
Водночас цей ліміт діє лише за умови, що в раціоні обмежена кількість насичених жирів з інших продуктів — м’яса, сиру, масла. Якщо ці продукти вживаються часто, жовтки треба обмежувати ще більше.
Лише одне
Одне велике яйце містить близько 1,6 г насичених жирів і багато корисних речовин: лютеїн, зеаксантин, холін. Основна загроза для серця виникає не від самого яйця, а від класичних добавок до сніданку — ковбаси, сиру та масла, які збільшують кількість насичених жирів і натрію.
Вчені наголошують, що надлишок насичених жирів та ожиріння стимулюють печінку виробляти надлишковий холестерин. Це може накопичуватися у вигляді бляшок у судинах і підвищувати ризик інфаркту чи інсульту.
Як краще вживати й готувати
Кардіологи радять готувати яйця без додаткового масла та жиру — відварювати, пашот або смажити на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю жиру. Водночас важливо стежити за тим, що подається разом: овочі збільшують користь, а бекон, ковбаса чи сир можуть значно зменшити її.
Дослідження показали, що у здорових людей вживання двох яєць на день у рамках низькожирової дієти зменшувало рівень «поганого» LDL-холестерину. І навпаки, дієта з великою кількістю насичених жирів без обмеження холестерину не давала такого ефекту.
Фахівці Американської асоціації серця радять обирати білкові продукти з низьким вмістом насичених жирів — рибу, нежирне м’ясо, бобові — та обмежувати червоне м’ясо, масло, смалець, жирні молочні продукти.
Таким чином, яйця можуть бути частиною здорового раціону, якщо вони поєднуються з продуктами, які містять мало насичених жирів, і не перевищують рекомендовану норму.
