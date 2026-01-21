Як правильно їсти яйця і не перевищувати норму насичених жирів / © unsplash.com

Кардіологи та дієтологи визначили, яку кількість яєць можна вживати без шкоди для серця, наголосивши, що головну небезпеку для артерій становить насичений жир, а не холестерин у яйцях.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Фахівці рекомендують здоровим людям обмежуватися одним цілим яйцем або двома білками на день. Для тих, хто має серцево-судинні захворювання, діабет чи підвищений холестерин, радять споживати не більше чотирьох жовтків на тиждень.

Водночас цей ліміт діє лише за умови, що в раціоні обмежена кількість насичених жирів з інших продуктів — м’яса, сиру, масла. Якщо ці продукти вживаються часто, жовтки треба обмежувати ще більше.

Лише одне

Одне велике яйце містить близько 1,6 г насичених жирів і багато корисних речовин: лютеїн, зеаксантин, холін. Основна загроза для серця виникає не від самого яйця, а від класичних добавок до сніданку — ковбаси, сиру та масла, які збільшують кількість насичених жирів і натрію.

Вчені наголошують, що надлишок насичених жирів та ожиріння стимулюють печінку виробляти надлишковий холестерин. Це може накопичуватися у вигляді бляшок у судинах і підвищувати ризик інфаркту чи інсульту.

Як краще вживати й готувати

Кардіологи радять готувати яйця без додаткового масла та жиру — відварювати, пашот або смажити на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю жиру. Водночас важливо стежити за тим, що подається разом: овочі збільшують користь, а бекон, ковбаса чи сир можуть значно зменшити її.

Дослідження показали, що у здорових людей вживання двох яєць на день у рамках низькожирової дієти зменшувало рівень «поганого» LDL-холестерину. І навпаки, дієта з великою кількістю насичених жирів без обмеження холестерину не давала такого ефекту.

Фахівці Американської асоціації серця радять обирати білкові продукти з низьким вмістом насичених жирів — рибу, нежирне м’ясо, бобові — та обмежувати червоне м’ясо, масло, смалець, жирні молочні продукти.

Таким чином, яйця можуть бути частиною здорового раціону, якщо вони поєднуються з продуктами, які містять мало насичених жирів, і не перевищують рекомендовану норму.

