Скільки можна з’їдати авокадо на день: ідеальна порція для користі

Чи можна щодня їсти авокадо / © Pixabay

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Авокадо входить до переліку найцінніших для здоров’я продуктів на планеті. Завдяки ніжній консистенції та багатству корисних жирів його часто називають “маслянистим” фруктом. Але чи дійсно цей зелений плід настільки корисний, як його рекламують, і скільки його варто з’їдати на день, аби не нашкодити, а навпаки — підтримати організм?

Дагмар фон Крамм, німецька спеціалістка з питань харчування й авторка книги “Eat Your Gut Healthy”, зазначає: авокадо справді має вражаючі корисні властивості, але це не причина повністю виключати з раціону інші овочі, наприклад, капусту.

Завдяки великій кількості здорових жирів авокадо можна успішно використовувати замість вершкового масла, сиру чи ковбаси в сендвічах — такий вибір забезпечує організм ненасиченими жирами і зменшує споживання шкідливих насичених жирів та солі. Ще одна перевага — його їдять сирим, а це означає, що в ньому зберігаються делікатні вітаміни, зокрема фолієва кислота.

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Корисні властивості авокадо

Авокадо — справжній скарб для організму: воно містить корисні ненасичені жирні кислоти, які сприяють ефективному розщепленню жирів.

У складі — цілий комплекс вітамінів: B-група, C, E та K, що допомагають тілу краще засвоювати поживні речовини. Завдяки високому вмісту калію авокадо підтримує стабільну роботу серця, нервів і м’язів.

Особливо цінною є фолієва кислота — вона має ключове значення для вагітних і здорового розвитку майбутньої дитини.

Клітковина в складі плоду дбає про гарне травлення та мікрофлору кишківника.

Антиоксиданти захищають клітини від руйнівного впливу зовнішніх факторів, а лютеїн підтримує зір, допомагаючи запобігти катаракті та іншим віковим змінам в очах.

Скільки авокадо можна з’їдати на день

З позиції користі для здоров’я авокадо можна спокійно вводити до щоденного меню, особливо якщо ви дотримуєтесь веганської дієти або намагаєтесь харчуватись збалансовано.

Як пояснює Дагмар фон Крамм, цей плід чудово замінює вершкове масло в сендвічах, ідеально поєднується з помідорами, легко перетравлюється та підходить для будь-якого прийому їжі — від поживного сніданку до вечірньої перекуски чи обіднього салату. Оптимальна кількість — до 70 грамів на день, що відповідає приблизно половині авокадо.

Що ще потрібно знати про авокадо

У 100 грамах авокадо міститься приблизно 230 калорій, і майже весь цей енергетичний запас — а саме 89% — надходить із жирів. Білки складають лише близько 8%, а вуглеводи — всього 3%. Тож, незважаючи на безперечну цінність для здоров’я, авокадо не варто їсти без обмежень, особливо тим, хто прагне зменшити вагу. Крім того, його клітковина може мати легку послаблюючу дію. Через високу жирність важливо вживати цей плід розумно, вписуючи його в загальний баланс харчування.