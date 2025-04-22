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ТСН у соціальних мережах

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1592
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Скільки подушок потрібно для здорового сну: одна, дві чи більше

Сон — основа доброго самопочуття, і навіть на перший погляд дрібниці, як-от кількість подушок, здатні впливати на стан спини та глибину відпочинку. Комусь для засинання потрібні дві подушки, а хтось відчуває справжній комфорт лише з однією.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки подушок необхідно для сну

Скільки подушок необхідно для сну / © Pixabay

Якщо нинішні подушки не забезпечують якісного сну, можливо, час переглянути свій вибір. Комусь подобаються м’які, інші ж краще відпочивають на жорсткіших варіантах. Про це розповідають в Real Simple.

Щоби зрозуміти, що пасує саме вам, варто завітати до магазину й особисто протестувати різні моделі. Зверніть увагу на типи наповнювачів — від піни з ефектом пам’яті до класичного пуху чи альтернативних матеріалів, а також на форму подушки. Такі експерименти можуть забрати трохи часу, зате ваше тіло неодмінно оцінить турботу та уважність.

Знайти свою ідеальну подушку — це крок до розуміння, скільки їх вам насправді потрібно. Якщо вам зручно з однією високою клиноподібною подушкою — чудово, цього може бути цілком достатньо. Проте якщо подушка м’яка й невисока, тоді друга — хороша ідея для додаткового комфорту.

Найчастіше однієї подушки під головою цілком вистачає для здорового сну. А от друга подушка може стати в пригоді — наприклад, якщо підкласти її під коліна або між стегнами для підтримки тіла у зручному положенні.

Пам’ятайте: надто висока подушка здатна порушити природне положення хребта та спровокувати дискомфорт або біль у шиї.

Положення має значення

Люди, які сплять на боці, зазвичай почуваються найзручніше з подушками середньої жорсткості — вони забезпечують достатню підтримку шиї та плечей.

За словами фізіотерапевта Дхари Шах, тим, хто спить на животі, варто обирати м’які та низькі подушки, аби не перенапружувати шию. А тим, хто спить на спині, буде комфортніше з додатковою подушкою не лише під головою, а й під колінами — це допомагає зняти напруження з попереку.

Особисті фізичні особливості, стан здоров’я чи наявні проблеми з опорно-руховим апаратом також мають враховуватись під час вибору подушки.

Зважай на висоту — подушка повинна підтримувати голову в одній лінії з хребтом. А ще краще, якщо наволочка зроблена з натуральних тканин, таких як бавовна, льон або бамбук — вони дихають і приємні до тіла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1592
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