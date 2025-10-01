Скільки солі насправді потрібно нашому організму / © unsplash.com

Про це повідомляється в дослідженні, щоб було опубліковано на Eating Well.

Хоча сіль часто має негативну репутацію, важливо пам’ятати, що натрій — це критично важлива поживна речовина. Він забезпечує баланс рідин в організмі, підтримує передачу нервових імпульсів і контролює скорочення м’язів, включно із серцевим м’язом, пояснює кардіолог Хорхе Рохас Замаллоа.

Окрім кулінарної функції, сіль слугує природним консервантом, через що її у великих кількостях додають до продуктів тривалого зберігання та готових страв.

Вплив солі на артеріальний тиск

Сучасні дослідження підтверджують, що надлишок солі може значно впливати на метаболічне здоров’я та водно-сольовий баланс організму.

Надмірне споживання солі змушує організм затримувати воду, що збільшує об’єм крові в судинах. Це підвищує навантаження на серце і кровоносні судини, збільшуючи ризик серцевих нападів та інсультів, додала дієтологиня Вероніка Раус.

Постійно високий артеріальний тиск, або гіпертонія, є тихим, але потужним фактором ризику серцево-судинних ускладнень, включно із серцевою недостатністю та хворобами нирок.

У той же час, надто низьке споживання солі може призвести до зворотного ефекту — зниження тиску, запаморочення, непритомності та у рідкісних випадках серйозних ускладнень через дефіцит натрію.

Скільки солі потрібно організму

За дієтичними рекомендаціями США, здоровим дорослим не слід споживати понад 2300 мг натрію на день — приблизно одну чайну ложку солі. Для людей із гіпертонією, діабетом 2 типу або проблемами нирок рекомендована доза ще нижча.

Дослідження показали, що зменшення споживання натрію до 1500 мг на день значно знижує артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів з гіпертонією.