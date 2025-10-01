ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Скільки солі справді корисно людині: яка кількість необхідна організму щодня — перевірте себе

Сіль — незамінний компонент кулінарії, який додає смаку та подовжує термін зберігання продуктів. Проте її надмірне вживання може стати серйозною загрозою для серцево-судинної системи, підвищуючи артеріальний тиск та ризик серцевих захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки солі насправді потрібно нашому організму

Скільки солі насправді потрібно нашому організму / © unsplash.com

Про це повідомляється в дослідженні, щоб було опубліковано на Eating Well.

Хоча сіль часто має негативну репутацію, важливо пам’ятати, що натрій — це критично важлива поживна речовина. Він забезпечує баланс рідин в організмі, підтримує передачу нервових імпульсів і контролює скорочення м’язів, включно із серцевим м’язом, пояснює кардіолог Хорхе Рохас Замаллоа.

Окрім кулінарної функції, сіль слугує природним консервантом, через що її у великих кількостях додають до продуктів тривалого зберігання та готових страв.

Вплив солі на артеріальний тиск

Сучасні дослідження підтверджують, що надлишок солі може значно впливати на метаболічне здоров’я та водно-сольовий баланс організму.

Надмірне споживання солі змушує організм затримувати воду, що збільшує об’єм крові в судинах. Це підвищує навантаження на серце і кровоносні судини, збільшуючи ризик серцевих нападів та інсультів, додала дієтологиня Вероніка Раус.

Постійно високий артеріальний тиск, або гіпертонія, є тихим, але потужним фактором ризику серцево-судинних ускладнень, включно із серцевою недостатністю та хворобами нирок.

У той же час, надто низьке споживання солі може призвести до зворотного ефекту — зниження тиску, запаморочення, непритомності та у рідкісних випадках серйозних ускладнень через дефіцит натрію.

Скільки солі потрібно організму

За дієтичними рекомендаціями США, здоровим дорослим не слід споживати понад 2300 мг натрію на день — приблизно одну чайну ложку солі. Для людей із гіпертонією, діабетом 2 типу або проблемами нирок рекомендована доза ще нижча.

Дослідження показали, що зменшення споживання натрію до 1500 мг на день значно знижує артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів з гіпертонією.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie