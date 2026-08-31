Скільки води потрібно пити на день: чи справді працює правило 8 склянок

Скільки води потрібно пити на день / © pexels.com

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Як виявилося, популярне правило «8 склянок» не є чіткою науково встановленою нормою. Потреба організму в рідині може суттєво відрізнятися залежно від віку, статі, фізичної активності, температури повітря, харчування та інших факторів.

Звідки взялося правило 8 склянок води

Популярна рекомендація має досить давню історію. Її пов’язують із рекомендаціями американської Food and Nutrition Board, опублікованими в середині XX століття. У них ішлося приблизно про 2,5 літра води на добу для дорослої людини.

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Однак є важлива деталь: ця кількість стосувалася загального надходження води, а не лише чистої питної води. Рідина надходить до організму не тільки зі склянки чи пляшки, а й із їжі та інших напоїв.

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Згодом складнішу рекомендацію спростили до легкої для запам’ятовування формули — «8 склянок води на день». Саме так вона й перетворилася на популярне правило, хоча універсальної наукової підстави для нього немає.

Ще 2002 року фізіолог Гайнц Вальтін проаналізував наукові дані щодо правила «8×8» і не знайшов доказів того, що кожній здоровій людині обов’язково потрібно випивати щонайменше вісім склянок води щодня.

Скільки води потрібно пити на день

Набагато правильніше говорити не про фіксовану кількість склянок, а про загальну потребу організму в рідині.

Національні академії наук, інженерії та медицини США наводять орієнтир близько 2,7 літра загальної води на добу для жінок і 3,7 літра для чоловіків. При цьому йдеться про всю воду, яку людина отримує з напоїв та продуктів харчування.

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Тому ці цифри не означають, що жінка повинна щодня випивати 2,7 літра саме чистої води, а чоловік — 3,7 літра.

Частина рідини надходить із продуктів, особливо з фруктів, овочів, супів та інших страв із високим вмістом води. За даними джерел, приблизно п’ята частина загального надходження води може припадати саме на їжу.

Чому норма води для кожного різна

Потреба в рідині не є однаковою для всіх. Наприклад, у спекотну погоду організм втрачає більше води через піт, тому пити доводиться частіше.

На кількість необхідної рідини також впливають:

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фізична активність;

температура та вологість повітря;

маса тіла;

харчування;

вік;

вагітність;

кількість рідини, яку людина втрачає під час потовиділення;

стан здоров’я та деякі лікарські препарати.

Наприклад, після інтенсивного тренування або під час тривалої роботи на спеці потреба у воді буде більшою, ніж у звичайний день із невисокою фізичною активністю.

Чи потрібно пити воду, навіть якщо не хочеться

Для більшості здорових людей одним із природних орієнтирів є відчуття спраги. Організм має власні механізми регулювання водного балансу, тому постійно змушувати себе пити строго за графіком необов’язково.

Водночас не варто чекати сильної спраги під час спеки або значних фізичних навантажень. У таких ситуаціях потреба в рідині зростає, тому важливо регулярно пити протягом дня.

Колір сечі також може бути приблизним орієнтиром: дуже темний колір може свідчити про недостатнє надходження рідини. Водночас на нього можуть впливати продукти, вітаміни та деякі ліки, тому це не абсолютний показник.

Чи рахуються чай і кава як вода

Так. Важливо враховувати загальне надходження рідини, а не лише звичайну воду.

Чай, кава та інші напої також можуть робити внесок у водний баланс. Поширений міф про те, що кава обов’язково зневоднює організм, не відповідає сучасним даним за умови помірного споживання.

Однак вода залишається одним із найпростіших варіантів для підтримання гідратації, оскільки не містить цукру та зайвих калорій.

Чи можна випити забагато води

Більше — не завжди означає краще. Надмірне споживання води, особливо великої кількості за короткий час, у рідкісних випадках може призвести до небезпечного зниження концентрації натрію в крові — гіпонатріємії.

Тому не варто перетворювати правило «8 склянок» на обов’язкову мету, яку потрібно перевищувати заради «кращого очищення організму».

Якщо людина має захворювання нирок, серцево-судинні проблеми або приймає препарати, що впливають на водний баланс, кількість рідини краще узгоджувати з лікарем.

FAQ

Скільки води потрібно пити на день?

Єдиної кількості, яка підходить абсолютно всім, немає. Орієнтовна загальна потреба становить близько 2,7 літра води на добу для жінок і 3,7 літра для чоловіків, але сюди входить рідина з усіх напоїв і продуктів харчування. Реальна потреба залежить від фізичної активності, погоди, харчування та інших індивідуальних факторів.

Чи потрібно пити 8 склянок води на день?

Ні, правило «8 склянок води на день» не є обов’язковою науково встановленою нормою для кожної людини. Воно виникло на основі старих рекомендацій щодо загального споживання води, які включали рідину з їжі та інших напоїв. Тому орієнтуватися лише на число вісім не потрібно.

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