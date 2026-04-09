Скринінг здоров’я 40+: що потрібно знати, щоб не пропустити важливе

Скринінг здоровʼя 40+

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1652, в країні впроваджено масштабну державну програму «Скринінг здоров’я 40+». Ця ініціатива створена для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних станів у громадян, які досягли сорокарічного віку. Програма поєднує в собі фінансову підтримку та комплексний медичний підхід для попередження серйозних ускладнень у майбутньому.

Механізм фінансової підтримки та терміни використання коштів для скринінгу

Кожен учасник проєкту отримує державну допомогу в розмірі 2000 гривень. Ці кошти надаються у безготівковій формі на спеціальний рахунок, до якого прив’язана «Дія.Картка». Використовувати ці гроші можна виключно на оплату послуг зі скринінгу, а будь-які спроби зняти готівку, переказати фінанси на сторонні рахунки або самостійно поповнити цю картку заблоковані.

Особливу увагу слід приділити часовим обмеженням. За загальним правилом, скористатися коштами необхідно до завершення календарного року, але не пізніше 17 грудня. Проте для громадян, які народилися у жовтні, листопаді або грудні, діє спеціальний виняток, вони можуть використати свою виплату до 31 березня наступного року. Важливо пам’ятати, що кількість учасників обмежена можливостями бюджету, тому за умови досягнення ліміту приймання нових заяв тимчасово припиняється.

Процедура скринінгу та медичні складові

Медична частина програми складається з кількох послідовних етапів, що дозволяють отримати повну картину стану здоров’я. Спочатку проводиться оцінка ризиків, яка охоплює аналіз способу життя, вживання алкоголю чи тютюну, а також скринінг рівня тривожності та депресії. Далі фахівці здійснюють фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, маси тіла та розрахунок індексу маси тіла.

Лабораторний етап є критично важливим і охоплює проведення ліпідограми та аналізу на глікований гемоглобін. За наявності медичних показань пацієнту можуть додатково перевірити функцію нирок або провести електрокардіографію. Після завершення всіх тестів лікар надає індивідуальні рекомендації та, у разі виявлення патологій, оформлює електронні направлення до профільних спеціалістів для подальшого лікування в межах програми державних гарантій.

Порядок подання заяви та обрання медичного закладу

Для отримання допомоги громадянин має звернутися виключно особисто. Найпростіший шлях — через мобільний застосунок «Дія», де запрошення на скринінг з’являється протягом 30 днів після дня народження. Також подати заяву можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де адміністратор допоможе сформувати запит після пред’явлення паспорта та відкриття спеціального рахунку.

Пройти обстеження можна лише в тих закладах охорони здоров’я, які мають ліцензію та офіційно долучилися до проєкту НСЗУ. Це можуть бути як державні лікарні, так і приватні клініки або лікарі-ФОП. Повний перелік таких установ публікується на офіційному сайті Національної служби здоров’я України, і саме в них можна розрахуватися цільовими коштами за пройдений скринінг.

Поширені запитання

Коли саме з’являється можливість подати заяву на допомогу?

Право на участь у програмі виникає з моменту досягнення особою 40-річного віку. Якщо ви користуєтеся застосунком «Дія», відповідне сповіщення-запрошення надійде протягом 30 календарних днів після вашого дня народження. У разі звернення через ЦНАП подати заяву можна безпосередньо після настання 40-річчя, не чекаючи на завершення тридцятиденного терміну.

Чи можна використати ці 2000 гривень на купівлю ліків або інші потреби?

Ні, кошти мають виключно цільове призначення. Вони призначені лише для оплати послуг зі скринінгу здоров’я. Система блокує будь-які спроби зняти готівку, переказати гроші на інші картки або поповнити спеціальний рахунок власними коштами. Також неможливо оплатити ними товари в аптеках чи будь-які інші медичні послуги, що не входять до пакету скринінгу.

Що буде з коштами програми, якщо учасник програми «Скринінг здоров’я 40+» не встигне скористатися ними у встановлений законом термін?

Якщо пацієнт не використає кошти програми «Скринінг 40+», вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Що робити, якщо під час реєстрації з’явилося повідомлення про припинення приймання заяв?

Кількість учасників програми залежить від лімітів державного бюджету, які встановлює НСЗУ. Якщо кількість заявок досягла максимально допустимої межі на поточний період, приймання нових запитів тимчасово призупиняється. У такому разі варто стежити за оновленнями інформації в «Дії», оскільки реєстрація може бути відновлена після виділення додаткового фінансування.

Чи може мою заяву подати близька людина або представник за довіреністю?

Ні, процедура вимагає виключно особистого подання заяви. Це необхідно для правильної ідентифікації учасника та підтвердження достовірності даних. Подання заяви через представників не допускається ані в електронному форматі через «Дію», ані під час особистого візиту до ЦНАПу.