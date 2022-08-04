Слива - корисні властивості і шкода фрукта

Серпень – час, коли достигає соковита, запашна слива. Крім спокусливого вигляду, цей фрукт має багато корисних властивостей і, звичайно, протипоказання до вживання. Про це та як схуднути за допомогою сливи – в матеріалі ТСН.ua.

Зазвичай сливи мають насичений солодкий, медовий смак м'якоті, сливи бувають з легкою кислинкою або по-справжньому кислі. Але кожна по-своєму гарна - витягнута синя, велика чорна округлого вигляду, трохи менша червона, жовта і біла, що тануть у роті.

Як вибрати стиглу сливу

Слива буває ранньою та пізньою. Ранні сорти дозрівають вже у червні, пізні збирають ближче до жовтня.

На що потрібно звернути увагу:

на зовнішній вигляд – шкірка буде однорідною, рівний білий наліт вкаже на відмінну якість, а ось темні плями – на гниття,

на запах – стиглий плід, за рідкісним винятком, буде приємно та смачно пахнути,

на дотик – якщо на сливу злегка натиснути пальцем – залишиться невелика вм'ятинка.

Слива – джерело вітамінів і мінералів

Слива багата клітковиною та фруктовими кислотами, містить рекордну кількість калію, вітаміни групи B, А, С, Е, РР, кальцій та кумарин.

Регулярне вживання сливи забезпечить:

струнке тіло,

здоров'я внутрішніх органів,

чисту шкіру, що сяє, зменшення кількості зморшок та пігментації,

можливість отримати рівнішу засмагу;

покращення стану нігтів,

густе й міцне волосся.

Чим корисна слива

Корисні речовини сливи покращують загальний стан крові.

Слива виводить надлишок рідини, тому і знижує рівень тиску.

Має протизапальний ефект і в цілому цілюще впливає на здоров'я.

Покращує апетит та роботу ШКТ, нормалізує обмін речовин та сприяє профілактиці запорів.

Позбавляє організм від шлаків і токсинів, очищає нирки.

Сприяє відтоку жовчі.

Прибирає надлишок солі та рідини з організму, зменшуючи набряки.

Скорочує холестеринові бляшки, зміцнює серце й судини, знижує тиск.

Запобігає утворенню тромбів.

Завдяки кислотам і вітамінам сливу можна використовувати для масок на обличчя.

Як схуднути за допомогою слив

Для тих, хто хоче схуднути, їсти сливу краще до 16 години, щоб зайві, невитрачені вуглеводи не осіли на різних частинах тіла, а проносний і сечогінний ефекти не порушували сон. Очищувальний і дренажний ефект сливи дуже цінують фахівці з харчування і корекції фігури та пропонують різноманітні дієти і розвантажувальні дні на основі сливи.

Для схуднення підійдуть фрукти з темно-синьою шкіркою, в них не так багато цукру та вуглеводів.

В разі переходу на дієту важливо поступово включати сливи до щоденного меню. Приблизний добовий раціон сливи складається з 1,5 кг стиглих слив та чистої питної води від 2 л.

Сливи потрібно рівномірно розподілити на сніданок, обід та вечерю. Протягом дня пити чисту воду, зелений чай без цукру, мінералку. Частину фруктів можете замінити на склянку свіжого сливового соку без цукру вдень і ввечері, що прискорить процес схуднення. Вечеряти потрібно не пізніше шостої вечора.

Поєднуйте сливи з іншими продуктами так, щоб добова калорійність не перевищувала 1400 ккал. До меню можна включити гречану кашу, відварене куряче філе, фрукти й овочі, трохи кисломолочних продуктів низької жирності.

В жодному разі не можна в цей час споживати смажене, солодку випічку, цукерки, кондитерські вироби, цукор.

Так харчуватися потрібно 2-3 дні. Сливи можна доповнити яблуками і кефіром до 1 л. Після завершення дієти важливо правильно з неї вийти, зменшивши у звичному меню споживання солі та цукру та відмовившись від випічки, фастфуду й газованих напоїв.

Кому слива може нашкодити

Сливу варто виключити з раціону:

в разі підвищеної кислотності та виразки шлунку, будь-яких захворювань ШКТ,

через підвищений вміст цукру у фрукті при цукровому діабеті й ожирінні,

через сечогінний ефект сливи при ревматизмі, подагрі та сечокам'яній хворобі.

За наявності гастриту та панкреатиту не в гострій формі можна з'їдати не більше 3-4 слив на день після основного приймання їжі. Вагітним, мамам, що годують, і малюкам варто бути обережними зі сливою, іноді і зовсім краще відмовитися, оскільки слива здатна викликати здуття живота, кишкові коліки і навіть діарею.

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