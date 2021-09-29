Смертельний номер: дівчинка проковтнула 23 магніти через челлендж у TikTok

Блогери запустили змагання: вони клали один магнітик під язик, другий - на язик - ніби носять пірсинг.

Нещодавна трапилася трагедія із шестирічною дівчинкою, яка намагалася виконати завдання челленджу в TikTok - вона проковтнула 23 магнітні кульки.

Протягом кількох днів дитина проковтнула магніти, що ледве не розірвали її кишківник.

Смертельний челлендж з магнітами

Блогери запропонували повторити фокус: один магніт клали під язик, другий - на нього, щоби склалося враження, ніби автори ролика носять пірсинг.

Під враженням вірусних відео дитина спочатку грала з магнітами в школі, а потім принесла кульки додому і вирішила зробити з них прикраси для ляльки. Пізніше вона розповіла мамі, що під час гри тримала магніти у роті.

Що сталося після

Після того як кульки виявилися у дитини в шлунку, у неї почалася блювота, яка тривала протягом двох діб, і болі в животі.

Тоді дівчинку відвезли до педіатра, потім - в лікарню, де лікарі вирішили, що у маленької пацієнтки апендицит. Однак, почавши операцію з видалення апендикса, хірурги виявили у дівчинки в кишечнику довгий ланцюжок з магнітів.

Після операції у дитини залишився 10-сантиметровий шрам на животі. Дівчинку вже виписали з лікарні - зараз вона відновлюється після лікування вдома.

"Я хочу попередити інших батьків, наскільки небезпечно, коли маленькі діти грають з магнітами. Я хочу підкреслити, наскільки насправді небезпечні ці магніти", - каже мама дівчинки.

Пізніше вона знайшла в кімнаті дочки і інші металеві кульки. За словами жінки, якби дівчинка проковтнула і їх, все було б набагато гірше.

Національна служба охорони здоров'я Англії наполягає на забороні магнітних іграшок для дітей

29 травня 2021 року в The Guardian уже з'являлася замітка, присвячена небезпечному TikTok-челленджу.

Згідно зі статтею, за останні три роки щонайменше 65 дітей прооперували через те, що ті випадково проковтнули магніти.

Національна служба охорони здоров'я Британії навіть планувала закликати до заборони небезпечних магнітних кульок - через те, що все частіше підлітки беруть участь в TikTok-челленджі і випадково проковтують кульки діаметром до 6 мм. 1 червня 2021 року представник TikTok заявив, що всі відео з імітацією пірсингу видалені з платформи.

Раніше ЗМІ писали про 18-місячних близнюків Луї (Louie) і Джессі (Jesse), які проковтнули 23 і 4 магніту відповідно (магніти в кишечнику Луї утворили петлю).

Малюків прооперували - і вони одужали. Однак не всі історії так добре закінчуються: наприклад, у вересні цього року дев'ятирічний хлопчик Джек (Jack) мало не помер, беручи участь в нещасливому челленджі.

Дитина проковтнула магніти, йому потрібна була термінова операція, в ході якої пацієнтові видалили апендикс, тонку кишку і 30 см товстої кишки.

Лікарі описують і випадки летального результату у маленьких пацієнтів.

Джерела, що були використані у матеріалі:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання