Смог: як убезпечитися від негативних наслідків

Смог: як убезпечитися від негативних наслідків

Сьогодні більшість мешканців столиці прокинулася від запаху диму.

За повідомленнями ДСНС, це – смог.

Смог – один із видів забруднення повітря. Він може бути особливо небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи, розповіли у МОЗ.

За даними ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», станом на 13:00 у Києві зафіксовані наступні показники у повітрі:

діоксид азоту – 0,03 мг/куб.м;

оксид вуглецю – 2,4 мг/куб.м;

сірчистий ангідрид – 0,2 мг/куб.м.

Показники відповідають встановленим нормам.

У інфографіці МОЗ інформація, як захистити себе від негативного впливу смогу.

Нагадаємо, Київ від ночі 19 березня затягло густим димом. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що це наслідки пожежі на сміттєзвалищі у Нових Петрівцях та безвітряна погода.

Про це радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив в Facebook.