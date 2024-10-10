Смузі з гарбуза -- смачний напій для схуднення

Як приготувати смузі з гарбуза для схуднення

Одним з головних сезонних овочів є гарбуз, який запікають, варять, тушкують. А все тому, що страви з гарбуза смачні, корисні, допомагають оздоровленню та схудненню.

Пропонуємо спробувати чудовий рецепт гарбузового смузі від експертів — дієтологів, який ідеально підходить для схуднення. "Цей осінній смузі поєднує в собі клітковину, білок і поживні речовини, які роблять його справжнім енергетиком для зниження ваги. Клітковина та білок насичують і допомагають не піддатися бажанню перекусити або переїдати".

Інгредієнти для смузі

Консервований/ запечений гарбуз — одна чашка.

Заварений зелений чай - 170-250 мл (залежно від бажаної консистенції).

Органічний сироватковий протеїн, або веганська альтернатива - 3 ст. л

Заморожений банан — пів чашки.

Мигдалева олія - 1 ст.л

Мелене насіння льону - 1 ст.л

Мелена кориця — пів чайної ложки.

Лід за бажанням — четвертина склянки

Чому саме такий склад гарбузового смузі сприяє схудненню? Тамі Бест, MS, RDN, IFNCP, зареєстрований дієтолог з Top Nutrition Coaching пояснює наступним чином.

Гарбуз містить багато поживних речовин, мало калорій і багатий на клітковину. "Багата на клітковину їжа допоможе збільшити вироблення глюкагоноподібного пептидного гормону (GLP-1) у вашому організмі. Цей гормон відомий тим, що викликає насичення і регулює рівень глюкози в крові; обидва ці фактори підтримують здатність людини до схуднення".

Завдяки зеленому чаю цей смузі дає невеликий заряд кофеїну. "Зелений чай багатий на катехіни (EGCG - галлат епігалокатехіну); ці катехіни, як відомо, підтримують більш ефективний метаболізм, підвищуючи здатність спалювати калорії", - роз'яснює Бест.

А щоб ще більше підтримати ваші зусилля зі зниження ваги, до смузі додано протеїновий порошок."Коли ми втрачаємо вагу, ми втрачаємо не тільки жирову тканину, а й м'язову. Споживання достатньої кількості якісного білка (поряд із регулярними тренуваннями) необхідне для підтримання сухої маси тіла, яка необхідна для стійкого зниження ваги", - додає Бест.

Заморожені банани — чудове джерело клітковини та смачних натуральних солодощів, а мигдальна олія містить корисні жири, які підвищують ситість і контролюють апетит.

За словами Беста, "мелене лляне насіння — джерело клітковини, що добре переноситься, і яке може стати чудовим засобом для підтримання здорового мікробіома та нормалізації роботи кишківника"

Читайте також: