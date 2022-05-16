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Солодкі чи з кислинкою: дієтологиня розповіла, які яблука корисніші для людини

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Солодкі чи з кислинкою: дієтологиня розповіла, які яблука корисніші для людини

Фото: Pexels

Говоримо про яблука.

Яблука - досить доступний, смачний і дуже корисний продукт, який може бути як частиною здорової тарілки так і приємними ласощами.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, як вибирати яблука і чим саме вони такі корисні.

"Вибираючи яблука, покладайтеся на свій смак, якщо хочете солодше або з кислинкою. Кислі яблука не обов'язково будуть кориснішими за солодкі або навпаки", - пише лікарка.

Переважна більшість корисних речовин міститься у шкірці яблук. І ще там половина клітковини та більшість поліфенолів.

Деякі з них, а саме флавоноїд епікатехін, можуть знижувати артеріальний тиск.

Яблука містять велику концентрацію флавоноїдів, а також безліч інших фітохімічних речовин. Їх концентрація може залежати від сорту яблука, збирання врожаю, зберігання та обробки яблук

У м'якоті яблука є катехін, проціанідин, епікатехін та флоридин, але ці сполуки виявляються у самому яблуку у набагато нижчих концентраціях, ніж у шкірці.

Кон'югати кверцетину містяться виключно у шкірці яблук. Хлорогенової кислоти зазвичай більше в м'якоті, ніж у шкірці.

Дослідження показали, що яблука зі шкіркою мають більшу антиоксидантну активність і краще пригнічували проліферацію ракових клітин порівняно з яблуками без шкірки.

А ось один із варіантів як можна смачно запекти яблука.

Рецепт запечених яблук із пластівцями та медом

Вам знадобиться

  • яблука,
  • вівсяні пластівці,
  • кориця, мелений імбир,
  • горіхи,
  • ложка меду (за бажанням)

Приготування

Видаліть серцевину яблука. Змішайте решту інгредієнтів - це буде начинка. Нафаршуйте їй яблуко і запікайте до готовності.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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