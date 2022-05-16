Солодкі чи з кислинкою: дієтологиня розповіла, які яблука корисніші для людини

Солодкі чи з кислинкою: дієтологиня розповіла, які яблука корисніші для людини

Говоримо про яблука.

Яблука - досить доступний, смачний і дуже корисний продукт, який може бути як частиною здорової тарілки так і приємними ласощами.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, як вибирати яблука і чим саме вони такі корисні.

"Вибираючи яблука, покладайтеся на свій смак, якщо хочете солодше або з кислинкою. Кислі яблука не обов'язково будуть кориснішими за солодкі або навпаки", - пише лікарка.

Переважна більшість корисних речовин міститься у шкірці яблук. І ще там половина клітковини та більшість поліфенолів.

Деякі з них, а саме флавоноїд епікатехін, можуть знижувати артеріальний тиск.

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Яблука містять велику концентрацію флавоноїдів, а також безліч інших фітохімічних речовин. Їх концентрація може залежати від сорту яблука, збирання врожаю, зберігання та обробки яблук

У м'якоті яблука є катехін, проціанідин, епікатехін та флоридин, але ці сполуки виявляються у самому яблуку у набагато нижчих концентраціях, ніж у шкірці.

Кон'югати кверцетину містяться виключно у шкірці яблук. Хлорогенової кислоти зазвичай більше в м'якоті, ніж у шкірці.

Дослідження показали, що яблука зі шкіркою мають більшу антиоксидантну активність і краще пригнічували проліферацію ракових клітин порівняно з яблуками без шкірки.

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А ось один із варіантів як можна смачно запекти яблука.

Рецепт запечених яблук із пластівцями та медом

Вам знадобиться

яблука,

вівсяні пластівці,

кориця, мелений імбир,

горіхи,

ложка меду (за бажанням)

Приготування

Видаліть серцевину яблука. Змішайте решту інгредієнтів - це буде начинка. Нафаршуйте їй яблуко і запікайте до готовності.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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