Солодкий десерт чи корисний продукт: дієтологиня пояснила, чи дійсно потрібно їсти чорний шоколад

Чи дійсно чорний шоколад корисний для нашого здоров'я, чи це просто маркетинговий трюк?

Темний шоколад часто додають до свого раціону любителі солодощів, які намагаються стежити за своїм здоров'ям та фігурою. Дієтологиня Домініка Заремба розповіла, чи це відповідає дійсності.

Чорний шоколад: склад та харчова цінність

Саме завдяки високому вмісту какао гіркий шоколад має багату поживну цінність. Чим вищий вміст какао, тим більше користі для здоров'я ви отримаєте. В чорному шоколаді міститься багато антиоксидантів (зокрема, флавоноїди і поліфеноли), які позитивно впливають на організм. Також в ньому є різні вітаміни і мінерали, в тому числі залізо, магній, мідь та марганець.

Містить темний шоколад і клітковину, а ще невелику кількість натурального цукру, особливо в тих плитках, на яких написано 70% і вище. Є в ньому корисні жири і білки. Однак, потрібно мати на увазі, що в чорному шоколаді також міститься кофеїн, тому не варто вживати надмірну кількість цього продукту.

Гіркий шоколад: користь для здоров'я

Флавоноїди, що містяться в темному шоколаді, допомагають знизити артеріальний тиск, покращити приплив крові до мозку і серця, чим зменшують ризик серцево-судинних захворювань. Ці сполуки, разом з поліфенолами, відіграють ключову роль у захисті клітин від пошкодження вільними радикалами, які впливають на старіння і розвиток багатьох захворювань.

Антиоксиданти також захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету, підтримують роботу мозку, включаючи покращення настрою та посилення когнітивних функцій. Крім того, завдяки магнію чорний шоколад допомагає розслабити м'язи та боротися зі стресом.

Регулярне вживання невеликої кількості темного шоколаду, на думку дієтологині, може бути корисним для загального здоров'я.

Темний шоколад і вага

Чи дійсно темний шоколад корисний / Фото: Unsplash

Чорний шоколад може грати важливу роль у контролі ваги. Хоча дуже важливо вживати його в помірних кількостях. Завдяки низькому вмісту цукру і високому вмісту какао він корисніший за інші солодкі аналоги. Навіть невелика кількість чорного шоколаду здатна задовільнити бажання з'їсти щось солодке, а це допомагає значно зменшити кількість нездорових продуктів.

Завдяки клітковині і корисним жирам навіть один шматочок чорного шоколаду сприяє відчуттю ситості, а це допомагає уникнути переїдання. Однак, все ж, слід пам'ятати, що в темному шоколаді є багато калорій, тому надмірне вживання може мати протилежний ефект.

Шкода чорного шоколаду: варто звернути увагу

Хоча переваги чорного шоколаду очевидні, варто звернути особливу увагу на його шкоду. Слід враховувати потенційні ризики:

Висока калорійність — темний шоколад, хоч і корисніший за інші солодощі, все ж містить значну кількість калорій, що може сприяти збільшенню ваги, якщо не контролювати його вживання;

— темний шоколад, хоч і корисніший за інші солодощі, все ж містить значну кількість калорій, що може сприяти збільшенню ваги, якщо не контролювати його вживання; Вміст цукру — деякі типи чорного шоколаду можуть містити доданий цукор, що обмежує його користь для здоров’я та підвищує калорійність;

— деякі типи чорного шоколаду можуть містити доданий цукор, що обмежує його користь для здоров’я та підвищує калорійність; Кофеїн — він може викликати проблеми у людей, чутливих до цього інгредієнта, наприклад безсоння або прискорене серцебиття;

— він може викликати проблеми у людей, чутливих до цього інгредієнта, наприклад безсоння або прискорене серцебиття; Потенційні алергени — в чорному шоколаді можуть міститися такі алергени, як горіхи, молоко або соя, залежно від способу його виробництва та оброблення.

Також варто пам'ятати і про дієтичні обмеження, особливо тим людям, які дотримуються спеціальних дієт, наприклад, з низьким вмістом цукру або без глютену. Їм, можливо, доведеться ретельно вибирати тип чорного шоколаду, щоб уникнути небажаних інгредієнтів.

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