Сон при світлі може викликати небезпечні захворювання — дослідження

Нічне світло та хвороби серця / © Credits

Реклама

Сон у повній темряві може знизити ризик серцево-судинних захворювань — головної причини смерті у всьому світі.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Open.

Люди, які спали в найяскравіших умовах — подібно до того, коли в спальні ввімкнене верхнє світло — мали на 56% вищий ризик розвитку серцевої недостатності. Ті, хто спав при такому інтенсивному освітленні, також мали на 32% вищий ризик ішемічної хвороби серця і на 28% вищий ризик інсульту.

Реклама

Як пишуть автори дослідження, світло вночі блокує вироблення мелатоніну і порушує циркадні ритми (внутрішній 24-годинний годинник тіла). А порушення ритмів може шкодити функціонуванню артерій, викликати високий кров'яний тиск і підвищувати ризик утворення тромбів.

Крім того, організм може реагувати на нічне світло як на стресор, підвищуючи частоту серцевих скорочень і рівень гормонів стресу.

Тож, передусім, фахівці радять максимально обмежити світло у спальні та взагалі вимикати непотрібне світло вдома за 4 години до сну.

Використовуйте тьмяне/тепле освітлення замість яскравого верхнього світла.

Корисними будуть затемнюючі штори або маска для сну.

Також виявлено, що яскраве денне світло вранці пов'язане з хорошим серцево-судинним здоров'ям.

Реклама

Тим часом відомо про ефективні поради, які допомагають повернути внутрішню рівновагу та позбутися тривожності. Зокрема, коли ми стривожені, дихання стає поверхневим і частим. Це лише підсилює стрес. Спробуйте техніку повільного дихання.