- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 2 хв
Сон при світлі може викликати небезпечні захворювання — дослідження
Сон у повній темряві може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті у світі.
Сон у повній темряві може знизити ризик серцево-судинних захворювань — головної причини смерті у всьому світі.
Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Open.
Люди, які спали в найяскравіших умовах — подібно до того, коли в спальні ввімкнене верхнє світло — мали на 56% вищий ризик розвитку серцевої недостатності. Ті, хто спав при такому інтенсивному освітленні, також мали на 32% вищий ризик ішемічної хвороби серця і на 28% вищий ризик інсульту.
Як пишуть автори дослідження, світло вночі блокує вироблення мелатоніну і порушує циркадні ритми (внутрішній 24-годинний годинник тіла). А порушення ритмів може шкодити функціонуванню артерій, викликати високий кров'яний тиск і підвищувати ризик утворення тромбів.
Крім того, організм може реагувати на нічне світло як на стресор, підвищуючи частоту серцевих скорочень і рівень гормонів стресу.
Тож, передусім, фахівці радять максимально обмежити світло у спальні та взагалі вимикати непотрібне світло вдома за 4 години до сну.
Використовуйте тьмяне/тепле освітлення замість яскравого верхнього світла.
Корисними будуть затемнюючі штори або маска для сну.
Також виявлено, що яскраве денне світло вранці пов'язане з хорошим серцево-судинним здоров'ям.
Тим часом відомо про ефективні поради, які допомагають повернути внутрішню рівновагу та позбутися тривожності. Зокрема, коли ми стривожені, дихання стає поверхневим і частим. Це лише підсилює стрес. Спробуйте техніку повільного дихання.