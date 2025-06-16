Спалює жир і сприяє схудненню: фахівці назвали рибу, яку слід обов’язково додати до свого раціону, якщо ви на дієті

Найкраща риба для схуднення / © Pixabay

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Про найкращу рибу для схуднення розповіли у виданні Eating Well.

Мова йде про камбалу. Хоча цю рибу українці купують рідко, але, за словами дієтологів, її слід додати до свого раціону.

Чим корисна камбала під час схуднення

Камбала містить велику кількість Омега-3 жирних кислот, які не лише підтримують загальне самопочуття на високому рівні, але й сприяють зниженню ваги.

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Хоча Омега-3 жирних кислот в цій рибі менше, ніж, наприклад, в лососі, проте вона містить значно більше, ніж тілапія, тріска або сом. А ще, на відміну від інших видів риби, камбала аляскинська відрізняється низьким вмістом шкідливих жирів та калорій.

Камбала низькокалорійна, але, при цьому, багата на високоякісний білок, який дає відчуття ситості після їжі і не перевантажує організм зайвими калоріями. Саме тому камбалу важливо додавати до раціону людей, які намагаються схуднути. Вона забезпечує організм достатньою кількістю енергії та зберігає м’язеву масу.

Ця риба є чудовим джерелом селену. Він є потужним антиоксидантом, а ще під час схуднення підтримує в тілі здоровий метаболізм. Селен, наприклад, регулює гормони щитовидної залози, які впливають на швидкість метаболізму та допомагають підтримувати здорову вагу.

Ще однією неочевидною перевагою камбали є легкість і простота її приготування. Її філе можна обсмажити на сковороді до золотистої скоринки, запекти в духовці чи навіть готувати на пару менш ніж за 10 хвилин.

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