Спалює жир і зменшує целюліт, бореться зі старінням та деменцією – суперфуд, що корисний для всіх

9 причин, аби такий цілющий продукт завжди був у вас під рукою.
Знищить запалення, зморшки на шкірі, усуне лупу та прибере зайвий жир на боках. Перелік користі цього продукту досить довгий. Цей корисний суперфуд – імбир, який продається у будь-якому супермаркеті. Він коштує копійки, але його цілюща сила безмежна, тому імбир потрібно завжди тримати під рукою. Розповідаємо, навіщо вживати цей суперфуд, чим він корисний і що лікує.
Чим корисний корінь імбиру
- Бореться із запаленнями. Це природна зброя проти вірусів, запалень та різноманітних бактерій. Відвар із кореня імбиру допомагає при ангіні, а чаї лікують застуду та грип. Також з відвару можна робити компрес на обличчя – це зменшить висипання та почервоніння шкіри.
- Допомагає спалювати жир. Імбир прискорює обмінні процеси в організмі, тому чашка відвару на день допоможе спалити більше калорій. А якщо пити чай з імбиром, то можна почуватися ситим довше, тоді не хочеться багато їсти. Тому це дуже дієвий помічник під час схуднення.
- Стимулює ріст волосся. Якщо регулярно робити маску з кокосової олії та імбирного соку, то можна стимулювати «сплячі» волосяні цибулини до активного росту. Така процедура зміцнить корені волосся і пришвидшить зростання нового. Маску потрібно робити один раз на тиждень.
- Бореться зі старінням шкіри. Імбир багатий антиоксидантами, які зменшують пошкодження клітин шкіри і запалення. Також суперфуд здатен підвищувати вироблення колагену, що потрібен для еластичності та пружності шкіри. Окрім того, цей корінь прекрасно бореться з пігментними плямами. Для цього потрібно натирати шкіру шматочком імбиру 2-3 рази на день. Результат ви помітите вже через місяць.
- Допомагає позбутися прищів. Антисептичні властивості імбиру також допомагають позбутися висипань на шкірі та прищів. Корінь здатен покращити кровообіг та оновлює шкіру. Варто лише трохи додати соку імбиру у будь-яку маску, якою ви користуєтеся.
- Бореться із лупою, усуває свербіж та сухість шкіри голови. Для лікування волосся потрібно взяти тертий імбир та олію жожоба у пропорції 1:1, все ретельно перемішати і втерти у шкіру голови. Потім залиште маску на 5-10 хвилин і ретельно вимийте голову шампунем.
- Зменшує прояви целюліту. Імбир прискорює циркуляцію крові, тим самим допомагає у боротьбі з целюлітом. Для того, аби приготувати лікувальний скраб потрібно змішати пів склянки цукру з лимонним соком із половини лимона, додати 100 грамів оливкової олії і 4 ст. ложки тертого імбиру. Таким скрабом можна користуватися кожного разу, коли приймаєте душ.
- Загоює рани. Імбир має антисептичні властивості, тому швидко загоює подряпини, посилюючи регенерацію клітин. Для цього достатньо взяти шматочок імбиру та прикласти на декілька секунд до подряпини – і вона швидше загоється.
- Попереджає деменцію. Імбир може знизити запальні процеси, які відбуваються у мозку. Дослідження вчених підтверджує, що регулярне вживання кореня здатне захистити мозок від когнітивних порушень і покращує пам’ять. Тому це дуже вагома підстава, аби додати цей корисний суперфуд до свого раціону.
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