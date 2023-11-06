Спалює жир і зменшує целюліт, бореться зі старінням та деменцією – суперфуд, що корисний для всіх

Знищить запалення, зморшки на шкірі, усуне лупу та прибере зайвий жир на боках. Перелік користі цього продукту досить довгий. Цей корисний суперфуд – імбир, який продається у будь-якому супермаркеті. Він коштує копійки, але його цілюща сила безмежна, тому імбир потрібно завжди тримати під рукою. Розповідаємо, навіщо вживати цей суперфуд, чим він корисний і що лікує.

Чим корисний корінь імбиру

Бореться із запаленнями. Це природна зброя проти вірусів, запалень та різноманітних бактерій. Відвар із кореня імбиру допомагає при ангіні, а чаї лікують застуду та грип. Також з відвару можна робити компрес на обличчя – це зменшить висипання та почервоніння шкіри.

Це природна зброя проти вірусів, запалень та різноманітних бактерій. Відвар із кореня імбиру допомагає при ангіні, а чаї лікують застуду та грип. Також з відвару можна робити компрес на обличчя – це зменшить висипання та почервоніння шкіри. Допомагає спалювати жир. Імбир прискорює обмінні процеси в організмі, тому чашка відвару на день допоможе спалити більше калорій. А якщо пити чай з імбиром, то можна почуватися ситим довше, тоді не хочеться багато їсти. Тому це дуже дієвий помічник під час схуднення.

Імбир прискорює обмінні процеси в організмі, тому чашка відвару на день допоможе спалити більше калорій. А якщо пити чай з імбиром, то можна почуватися ситим довше, тоді не хочеться багато їсти. Тому це дуже дієвий помічник під час схуднення. Стимулює ріст волосся. Якщо регулярно робити маску з кокосової олії та імбирного соку, то можна стимулювати «сплячі» волосяні цибулини до активного росту. Така процедура зміцнить корені волосся і пришвидшить зростання нового. Маску потрібно робити один раз на тиждень.

Якщо регулярно робити маску з кокосової олії та імбирного соку, то можна стимулювати «сплячі» волосяні цибулини до активного росту. Така процедура зміцнить корені волосся і пришвидшить зростання нового. Маску потрібно робити один раз на тиждень. Бореться зі старінням шкіри. Імбир багатий антиоксидантами, які зменшують пошкодження клітин шкіри і запалення. Також суперфуд здатен підвищувати вироблення колагену, що потрібен для еластичності та пружності шкіри. Окрім того, цей корінь прекрасно бореться з пігментними плямами. Для цього потрібно натирати шкіру шматочком імбиру 2-3 рази на день. Результат ви помітите вже через місяць.

Імбир багатий антиоксидантами, які зменшують пошкодження клітин шкіри і запалення. Також суперфуд здатен підвищувати вироблення колагену, що потрібен для еластичності та пружності шкіри. Окрім того, цей корінь прекрасно бореться з пігментними плямами. Для цього потрібно натирати шкіру шматочком імбиру 2-3 рази на день. Результат ви помітите вже через місяць. Допомагає позбутися прищів. Антисептичні властивості імбиру також допомагають позбутися висипань на шкірі та прищів. Корінь здатен покращити кровообіг та оновлює шкіру. Варто лише трохи додати соку імбиру у будь-яку маску, якою ви користуєтеся.

Антисептичні властивості імбиру також допомагають позбутися висипань на шкірі та прищів. Корінь здатен покращити кровообіг та оновлює шкіру. Варто лише трохи додати соку імбиру у будь-яку маску, якою ви користуєтеся. Бореться із лупою, усуває свербіж та сухість шкіри голови. Для лікування волосся потрібно взяти тертий імбир та олію жожоба у пропорції 1:1, все ретельно перемішати і втерти у шкіру голови. Потім залиште маску на 5-10 хвилин і ретельно вимийте голову шампунем.

Для лікування волосся потрібно взяти тертий імбир та олію жожоба у пропорції 1:1, все ретельно перемішати і втерти у шкіру голови. Потім залиште маску на 5-10 хвилин і ретельно вимийте голову шампунем. Зменшує прояви целюліту. Імбир прискорює циркуляцію крові, тим самим допомагає у боротьбі з целюлітом. Для того, аби приготувати лікувальний скраб потрібно змішати пів склянки цукру з лимонним соком із половини лимона, додати 100 грамів оливкової олії і 4 ст. ложки тертого імбиру. Таким скрабом можна користуватися кожного разу, коли приймаєте душ.

Імбир прискорює циркуляцію крові, тим самим допомагає у боротьбі з целюлітом. Для того, аби приготувати лікувальний скраб потрібно змішати пів склянки цукру з лимонним соком із половини лимона, додати 100 грамів оливкової олії і 4 ст. ложки тертого імбиру. Таким скрабом можна користуватися кожного разу, коли приймаєте душ. Загоює рани. Імбир має антисептичні властивості, тому швидко загоює подряпини, посилюючи регенерацію клітин. Для цього достатньо взяти шматочок імбиру та прикласти на декілька секунд до подряпини – і вона швидше загоється.

Імбир має антисептичні властивості, тому швидко загоює подряпини, посилюючи регенерацію клітин. Для цього достатньо взяти шматочок імбиру та прикласти на декілька секунд до подряпини – і вона швидше загоється. Попереджає деменцію. Імбир може знизити запальні процеси, які відбуваються у мозку. Дослідження вчених підтверджує, що регулярне вживання кореня здатне захистити мозок від когнітивних порушень і покращує пам’ять. Тому це дуже вагома підстава, аби додати цей корисний суперфуд до свого раціону.

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