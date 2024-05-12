Спалюють зайвий жир та контролюють апетит: їжте ці п'ять фруктів та ягід і худніть

П'ять всім відомих фруктів допомагають спалювати зайвий жир та контролювати апетит. А тому дієтологи радять їх їсти тим, хто перебуває на дієті.

Яблука та груші

Ці два фрукти містять велику кількість флавоноїдів, а ще клітковину, яка стимулює травлення та підтримує здорову роботу кишківника. Завдяки яблукам і грушам також відбувається контролювання рівня цукру в крові. Дієтологи радять їсти їх зі шкіркою, тому що саме в ній міститься найбільше антиоксидантів та вітамінів.

Чорниця

Нацковцями було проведено дослідження, в якому взяли участь 100 тисяч добровольців. За результатами, було встановлено, що в чорниці міститься багато флавоноїдів, які допомагають людям підтримувати здорову вагу тіла. Особливо багаті цими антиоксидантами фрукти та ягоди темного кольору, зокрема, чорна смородина, ожина, лохина, шовковиця. До речі, ці властивості вони не втрачають навіть після замороження, тому їх можна сміливо їсти з морозильної камери.

Полуниця

В цих ягодах міститься багато антоціанінів, які також потрібні нашому організму, щоб підтримувати здорову вагу. А ще, кажуть дієтологи, вживання полуниці допомагає підтримати активність тих зон мозку, які відповідають за запам'ятовування нової інформації.

Перець

Це може здатися дивним, але солодкий перець насправді є фруктом, а не овочем. В ньому міститься дуже корисна для людини речовина капсаїцин, яка бере участь у стимулюванні метаболізму. Як результат, зайвий жир більш активно спалюється.

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