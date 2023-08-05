Спека: як вберегтися від сонячного чи теплового удару

Щорічно тисячі українців отримують сонячні і теплові удари. У зоні ризику - пенсіонери, хворі на серцево-судинні захворювання та люди з надмірною вагою. Лікарі радять выд 10.00 до 19.00 не перебувати на вулиці.

Про це розповіла лікарка-кардіологиня Наталія Кошлань-Василишин виданню "Українська правда".

Спеку важко переносять "сердечники", адже виникає ризик інфаркту або інсульту. Також спека впливає на роботу нирок. За нетипових умов вони можуть затримувати й накопичувати рідину в організму, тому з’являються набряки.

Перегрівання організму, коли на вулиці температура 40-41°C, може призвести до теплового виснаження. У людини може з’явитися запаморочення, втрата свідомості та судоми м’язів.

Коли на вулиці понад 41°C, організм не здатен самостійно впоратися з теплом, й може статися тепловий удар.

Характерними ознаками для цього є:

почервоніння шкіри (вона стає сухою та гарячою)

часте дихання

частий та слабкий пульс

коливання артеріального тиску

запаморочення (можуть виникати галюцинації)

нудота, блювота

м’язові спазми та біль

При тепловому ударі людині потрібна невідкладна медична допомога. Втім, допоки медики їдуть, можна надати постраждалому домедичну допомогу:

сховати його у затінок або перенести в приміщення, де є кондиціонер

покласти постраждалого на спину, аби голова була вище тіла

оббризкати прохолодною водою, а в зони, де є великі судини (голова, навколо шиї, під пахвами, пах) прикласти лід, пляшки з холодною водою або мокрі серветки

напоїти, втім не більше 300-500 мл.

Довідка:

Сонячний удар — це патологічний стан. Відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів на невкриту капелюхом голову.

Тепловий удар — це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини, після впливу екстремальних температур.

Сонячний удар вважають різновидом теплового. Ключова різниця між ними в тому, що під час теплового удару перегрівається все тіло, а не лише голова. Під час сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку, що може викликати ураження нервової системи.

Сонячний удар стається через тривале перебування на сонці. А тепловий удар — за підвищеної температури повітря і надмірної вологості.

Читайте також: