Список овочів, які замінять штучні вітаміни восени

Експерти сходяться на думці, що ці овочі, навіть низькокалорійні, задовольняють потреби організму в поживних речовинах.

Що обираєте восени: пігулки чи натуральні вітаміни? Дієтологи відібрали найкращі овочі сезону, що допоможуть вам пережити холоди без хвороб.

Не забудьте також зазирнути у список найкорисніших ягід - їх можна їсти свіжими чи додавати в страви сушеними та в'яленими. Корисні речовини вони не втрачають.

Авокадо

Клітковини на 100 грамів (0,75 склянки): 6,7 г.

Вміст води: 73%

Насправді авокадо не овоч, а ягода. Але цей плод такий ситний, що ми ризикнули додати його до цього списку.

Авокадо містить майже 20 вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів, включаючи В6, С та Е, калій, магній та фолієву кислоту, що захищає від набряків. А завдяки високому вмісту мононенасичених жирів, авокадо запобігає утворенню підшкірного жиру на талії. Одним словом, це рок-зірка серед овочевих ягід чи ягідних овочів.

Куштуйте хоч щодня!

Тепер стовідсоткові овочі…

Селера

Клітковини на 100 грамів (1 склянка, подрібнена): 1,6 г.

Вміст води: 95%

Ні, вживання в їжу селери насправді не допоможе вам спалити калорії, як деякі пліткують. Але цей овоч має нейтральний смак, який добре працює у багатьох стравах. Додавайте його в супи та рагу, салати, рис та пікантні страви з вівсянки, або просто намажте трохи арахісового масла на стебло як закуску.

Спаржа

Волокна на 100 грамів (7 копій): 2 г.

Вміст води: 92,6%

Спаржа не тільки наповнена водою і клітковиною, вона також багата калієм, поживною речовиною, що допомагає організму вимивати воду і сіль - два продукта, які викликають набряки. Запікайте спаржу у духовці зі спеціями та сушеними травами із оливковою олією. Найкращий рецепт спаржі!

Цвітна капуста

Клітковини на 100 грам (1 склянка, подрібнена): 2,3 г.

Вміст води: 93%

Хрестоцвітий овоч, що містить понад 90% води. Окрім цього капуста багата сполуками, що борються з раком, глюкозинолатами, які працюють на зменшення запального процесу, що викликає рак.

Капуста

Клітковини на 100 грам (1,1 склянки, подрібненої): 2,3 г.

Вміст води: 92,5%

Білокачанна капуста має багато таких самих захисних властивостей, що і цвітна. Вона також містить 2,3 грама клітковини на чашку і значну порцію глюкозинолатів. Вживання свіжої капусти допомагає знизити рівень холестерину і сприяє травленню.

Брюссельська капуста

Клітковини на 100 грам (1,2 склянки): 2,6 г.

Вміст води: 88,9%

Насичена H 2 О і значною часткою клітковини, брюссельську капусту часто радять дієтологи для схуднення.

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"Під час приготування з невеликою кількістю оливкової олії та спецій брюссельська капуста має чудовий смак. Крім того, вона ситна, корисна для серця та багата вітаміном С",- каже один з них.

Морква

Волокна на 100 грамів (10 середніх): 2,9 г.

Вміст води: 90,3%

Овоч містить поживні речовини, які підвищують імунітет, знижують рівень холестерину, захищають серце

Буряк і мангольд

Клітковини на 100 грамів (0,7 склянки): 5,4 г.

Вміст води: 89%

Насичені вітамінами К, А і С, а також достатньою кількістю клітковини та води, овочі захищають ваше здоров’я.

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