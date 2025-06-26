Спочатку овочі, а потім м’ясо: чи впливає черговість вживання продуктів на наше здоров’я і набирання ваги

В якій черзі потрібно їсти продукти / © unsplash.com

Джеймі Надо, сертифікована спеціалістка із дієтології, розкриває ключові моменти користі цього методу, наголошуючи на його значенні для регулювання рівня цукру в крові, ефективного зниження ваги та впливу на інші важливі показники здоров’я.

Що означає “послідовність приймання їжі”

Це методика харчування, яку часто рекомендують лікарі, особливо людям із діабетом 2 типу, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові. За словами Надо, ключова ідея полягає у тому, щоб починати трапезу з овочів та білкових продуктів. Концепція базується на тому, що споживання спочатку некрохмалистих овочів, потім білків і жирів, а вже в кінці — вуглеводів допомагає уникнути різких коливань глюкози, підвищує відчуття ситості та може зменшувати запальні процеси, про що свідчать дослідження UCLA Health.

Чи справді це працює

Деякі наукові дослідження вказують, що “послідовність приймання їжі” може допомогти людям із діабетом стабілізувати рівень цукру в крові. Проте експерти застерігають: наразі таких доказів замало — і для хворих на діабет, і для здорових людей. Якщо ви сподіваєтеся, що цей підхід стане “природною заміною Оземпіку”, то дієтологи попереджають — це не чарівна пігулка, яка миттєво змінить ситуацію.

“Поки наукових даних замало, щоб вважати це надійною стратегією”, — пояснює Надо, — “Як буває дуже часто, швидких рішень для здорового способу життя не існує”.

Якщо вам подобається починати приймання їжі з овочів — це чудово. Але якщо ви шукаєте справді дієвий підхід, Надо радить не гнатися за модними трендами, а опиратися на перевірені принципи харчування.

“Найпереконливіші докази свідчать: для підтримки здоров’я важливо харчуватися збалансовано — з достатньою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирних білків і корисних жирів. До цього додайте фізичну активність і здорові щоденні звички”, — наголошує вона. — “Рекомендую зосередитися на повноцінному харчуванні з достатнім вмістом білка та клітковини, їсти усвідомлено і дослухатися до власних сигналів голоду та насичення”.