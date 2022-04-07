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Способи знезараження води: як її очистити самостійно

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Способи знезараження води: як її очистити самостійно

11 лютого 2021 року в Рівненській області з кранів текла біла вода / Pexels

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води.

МОЗ публікує способи очищування води самостійно.

Перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом.

  • Спочатку потрібно набрати ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.
  • Після потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.
  • Також вода не повинна бути забарвленою.

Після можна приступати до її знезараження. Як саме — в інфографіці МОЗ.

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Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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