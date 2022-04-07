Способи знезараження води: як її очистити самостійно

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води.
МОЗ публікує способи очищування води самостійно.
Перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом.
- Спочатку потрібно набрати ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.
- Після потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.
- Також вода не повинна бути забарвленою.
Після можна приступати до її знезараження. Як саме — в інфографіці МОЗ.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.