11 лютого 2021 року в Рівненській області з кранів текла біла вода / Pexels

Способи знезараження води: як її очистити самостійно

Способи знезараження води: як її очистити самостійно

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води.

МОЗ публікує способи очищування води самостійно.

Перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом.

Спочатку потрібно набрати ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.

Після потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.

Також вода не повинна бути забарвленою.

Після можна приступати до її знезараження. Як саме — в інфографіці МОЗ.

МОЗ

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